L’Apple Watch SE a attendu le Prime Day pour afficher son prix le plus bas

Conçu pour les petits budgets, l’Apple Watch SE est le parfait compromis pour profiter du savoir-faire de la marque californienne au meilleur prix. Et pour le Prime Day, la version 40 mm est à moins de 255 euros.

L’Apple Watch SE existe depuis 2020, et reste à ce jour le modèle le plus accessible du côté des wearables d’Apple. Si la prochaine montre s’annonce plus puissante, celle-ci réussit à proposer l’essentiel avec un tarif plus accessible. La version 40 mm du modèle SE s’affiche à un prix inédit pour le Prime Day. L’occasion rêvée pour celles et ceux qui souhaitent faire l’acquisition d’une Apple Watch sans y mettre le prix fort.

L’Apple Watch SE, c’est quoi ?

Une Apple Watch plus abordable

Qui profite de la qualité de fabrication d’Apple

Avec un écran OLED Retina

Un suivi approfondi de nombreuses activités

Lancé à 299 euros, l’Apple Watch SE est désormais affiché à un prix barré de 279 euros sur Amazon, mais pour le Prime Day il est possible d’obtenir cette montre connectée à seulement 254 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch SE. Le tableau se met à jour automatiquement.

La plus abordable des Apple Watch

L’Apple Watch SE reprend le design iconique des montres connectées de la firme de Cupertino avec ce format rectangulaire aux bords bien arrondis, sans oublier la Digital Crown qui dépasse sur le côté droit. Moins chère, la SE fait l’impasse sur quelques fonctionnalités pour réduire la facture finale, comme l’Always-On Display qui n’est pas disponible sur son écran OLED Retina de 1,78 pouce. Ceci étant dit, ce dernier est tout de même de bonne facture.

C’est surtout en retournant le cadran de la montre que l’on remarque des différences, car ce modèle n’embarque pas les mêmes capteurs. Au revoir donc l’ECG pour l’électrocardiogramme et l’oxymètre pour connaître l’oxygénation du sang.

Qui va à l’essentiel et le fait bien

Elle ne reste pas moins un excellent gadget à utiliser au quotidien. Malgré ses concessions, la version SE est tout de même une montre connectée assez complète. Elle se concentre un peu moins sur la santé, mais ne fait pas l’impasse sur le sport. Vous retrouverez toutes les fonctions des autres modèles, avec un suivi approfondi sur un grand nombre d’activités, en passant du vélo à la natation (étanche jusqu’à 50 mètres) et jusqu’aux sports en altitude grâce à son altimètre. Ici, le suivi du sommeil s’invite aussi sur cette mouture.

La Watch SE est certes moins puissante que la récente solution premium d’Apple, elle a le mérite d’avoir une bonne autonomie. Privée des capteurs tels que l’oxymètre, l’ECG, ou même de la fonctionnalité Always-On, la SE offre une belle autonomie de 18 heures, selon Apple. En fonction de votre utilisation, elle est capable de tenir une journée entière, voire deux. La charge rapide n’est pas non plus au programme et il faut environ 2 heures pour recharger intégralement la montre.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch SE.

