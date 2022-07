Ce pack de 2 caméras Arlo Pro 3 est à moitié prix pour la fin des soldes

Vous souhaitez surveiller votre domicile pour partir tranquille cet été ? Alors, autant miser sur une référence en matière de caméras de sécurité : l'Arlo Pro 3. Aujourd’hui, le pack de 2 est affiché à 299 euros au lieu de 599,99 euros sur Amazon.

Les caméras de surveillance connectées sont des petits objets qui vous permettent de surveiller votre domicile à distance. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone. Ces caméras rassurent, et c’est bien pour cela qu’elles ont autant de succès aujourd’hui. D’ailleurs, les Arlo Pro 3 figurent parmi les plus appréciées. Elles sont même dans un pack intéressant au nombre de 2 avec 50 % de réduction à l’occasion des soldes.

La Arlo Pro 3, c’est quoi ?

Une caméra de surveillance sans fil qui filme en 2K

Avec une vision en 160° et une vision nocturne

Un projecteur et une alarme intégrée

Bonus : il y en a 2 pour le prix d’une

Au lieu de 599,99 euros, le pack de 2 caméras de sécurité Arlo Pro 3 passe à 299 euros sur le site d’Amazon, soit 50 % de réduction.

Une référence dans le domaine

Arlo, c’est un design reconnaissable entre tous, relativement compact et associé à une qualité de fabrication sans faille. Sa robe blanche en plastique résiste aux intempéries et aux UV (pas de certification annoncée). L’installation logicielle est simple et rapide avec trois possibilités : poser la caméra sur un espace plat, l’accrocher à un support sur lequel visser l’Arlo ou un autre magnétique.

Les deux Arlo Pro 3 de ce pack fonctionnent sur batterie et disposent d’une autonomie entre 30 et 60 jours. Assurez-vous de brancher le Smart Hub (inclus dans ce pack) à votre routeur, pour faire fonctionner l’ensemble.

Filmer en 2K pour des images nettes et détaillées

L’Arlo Pro 3 est capable de filmer en 2K, avec un angle de vision de 160° qui va permettre de surveiller une zone plus large grâce à un objectif grand-angle. Elle supporte également le HDR. Côté qualité de l’image, les vidéos offriront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs. De nuit, la qualité est encore au rendez-vous, grâce à un mode nocturne efficace. La caméra intègre en plus un projecteur qui éclaire la zone visée par la caméra, et permet même de filmer en couleur de nuit.

Des fonctionnalités pour dissuader les intrus

En installant l’application, Arlo vous alerte d’une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, l’Arlo Pro 3 est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez par ailleurs entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez.

Cependant, sachez que si vous voulez profiter de la détection de mouvement différenciée, la détection de fumée et du stockage des vidéos dans un cloud, vous devrez souscrire à un abonnement. Plusieurs options s’offriront à vous, à partir de 3 euros. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles.

