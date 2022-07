Ce moniteur gaming bon marché de chez Samsung est 65 euros moins cher

Voici un moniteur PC performant et pas cher: le C24RG50FZR de chez Samsung qui profite d'une réduction conséquente en passant de 204 euros à seulement 139 euros sur Cdiscount.

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

Samsung ne lésine pas sur les capacités de ses écrans dédiés au gaming et cela même sur les modèles entrés de gamme. La référence C24RG50FZR n’est certes pas le moniteur gaming le plus performant, il offre une bonne immersion avec sa petite dalle rafraichie à 144 Hz. On le trouve aujourd’hui à un prix très bas grâce à cette réduction de près de 70 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir de cet écran PC Samsung

Une dalle VA incurvée de 24″ en FHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 4 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 204,22 euros, l’écran PC Samsung C24RG50FZR est aujourd’hui disponible en promotion à 139,99 euros sur le site Cdiscount — soit une économie totale de 65 euros sur la facture.

Retrouvez l'écran PC Samsung C24RG50FZR à 139,99 € sur Cdiscount

Une fiche technique simple, mais efficace

Au vu de son tarif, il ne faut pas s’attendre à d’excellentes performances. Pourtant l’écran PC Samsung (C24RG50FZR) offre une fiche technique suffisamment efficace pour convenir à la plupart des joueurs et des joueuses. Il est surprenant de découvrir une dalle avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, pour jouer dans de bonnes conditions. Vous aurez le droit à un gameplay fluide même si cet écran ne dispose que d’un temps de réponse de 4 millisecondes.

Pour parfaire le tout, ce moniteur est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui permet d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties. Concrètement, cet écran PC promet une expérience de jeu fluide et sans ralentissement.

Un écran FHD qui mise sur l’immersion

Cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle VA de 24 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD mais pour son prix on lui pardonnera cela. Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes.

Concernant son design, il est plutôt réussi avec un look sobre et de fines bordures sur trois côtés. Mais c’est surtout son écran incurvé qui va faire la différence. Le constructeur sud-coréen propose une dalle incurvée à hauteur de 1800R, pour favoriser l’immersion en jeu et le confort visuel. Et puisqu’il est important de préserver ses yeux surtout quand les parties de jeu se prolongent, Samsung a intégré la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Eye Saver, qui va atténuer la lumière bleue pour préserver vos yeux même après plusieurs heures face à l’écran.

Quant à la connectique vidéo, elle se compose de deux ports HDMI 1.4 et un connecteur DisplayPort 1.2.

