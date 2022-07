Forfaits 5G : les prix baissent, voici les 4 meilleures offres à moins de 20€/mois du moment

L'été 2022 sera chaud, tout autant que les promos sur les forfaits mobiles 4G et 5G. Nous avons donc sélectionné les 4 meilleures offres du moment chez les plus gros opérateurs du marché : SFR, RED, Free et Orange.

Tout autant que la météo ! L’été sera bouillant du côté des forfaits mobile, surtout en ce qui concerne la 5G. Si aujourd’hui l’immense majorité des smartphones récents sont compatibles avec la 5G, les utilisateurs privilégient encore la 4G, l’argument du prix pesant fort dans la balance. Cependant, c’est peut-être le bon moment pour enfin passer à la nouvelle génération de réseau mobile. Nous avons en effet sélectionné les meilleures offres sans engagement du moment avec des prix jamais vus sur ce type de forfaits.

Les meilleurs forfaits 5G du moment

SFR : 140 Go à 18 euros par mois pendant un an

SFR a été l’un des premiers opérateurs à avoir lancé son offre 5G sans engagement abordable en parallèle de ses offres 4G. Avec pas moins de 140 Go, vous pouvez profiter de l’un des meilleurs réseaux actuels avec un prix raisonnable pendant un an.

Même si la 5G n’est pas encore disponible partout en France, rassurez-vous, vous profiterez toujours de la 4G grâce à une couverture quasi complète du territoire. En revanche, une fois dans une grande agglomération pourvue d’antennes certifiées 5G – plus de 4 400 communes en sont pourvues – vous profiterez d’un réseau pouvant aller à plus de 1 Gb/s dans les meilleures conditions, soit le niveau de fibre. De quoi profiter de tout son contenu numérique comme les VOD ou les nouveaux usages mobile, le Cloud Gaming par exemple.

Dans ce forfait, SFR donne droit à une enveloppe de 100 Go à utiliser d’internet depuis l’Union européenne et les DOM que ce soit en 5G ou en 4G. En dehors du débit, vous aurez droit aux mêmes avantages que les autres forfaits avec les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) et les SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

L’offre est à 18 euros par mois pendant un an et est disponible jusqu’au 16 août 2022, mais il ne serait pas surprenant que cette offre soit reconduite pour encore quelques jours/semaines.

RED 80 Go à 18 euros par mois

Dans le domaine de la 5G, RED est l’un des opérateurs low cost à avoir le plus rapidement pris la tangente. Celui-ci utilise naturellement le réseau de SFR. L’opérateur propose un forfait 5G sans engagement avec jusqu’à 80 Go de data en 5G à utiliser partout en France. Là encore, le débit peut se mesurer jusqu’à 1Gb/s grâce aux 2 828 sites 5G dotés d’une fréquence de 3,5 GHz.

Évidemment, les appels, SMS et MMS illimités sont de la partie en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

L’offre en cours est à 18 euros par mois mais cette fois-ci sans limites de temps et toujours sans engagement.

Orange 140 Go à 17,99 euros par mois pendant un an

Orange dispose de loin du meilleur réseau mobile en France, surtout en ce qui concerne actuellement la 5G. Ce n’est d’ailleurs pas nous qui l’affirmons, mais bien l’Arcep qui place l’opérateur en tête dans ce domaine puisqu’il couvre déjà une bonne partie du territoire en antenne 5G, surtout dans les grandes agglomérations, et certifiée jusqu’à 240 Mb/s. Avec de tels débits, autant dire que vous ne serez pas lésé de ce que peut offrir votre mobile comme le streaming de vidéo 4K, la navigation fluide sur les réseaux sociaux ou même le jeu en ligne où que vous soyez. D’autant plus qu’avec 140 Go, il y a de quoi faire. Les appels sont bien évidemment illimités partout en France vers les mobiles et les fixes. Mais c’est aussi le cas depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. C’est illimité aussi avec les SMS et les MMS depuis et vers ces mêmes localités.

Orange est aussi prévoyant pour les professionnels ou les personnes jonglant avec plusieurs appareils puisqu’il est possible, moyennant 5 euros par moi supplémentaires, d’obtenir une carte SIM supplémentaire pour par exemple l’utiliser avec une tablette, une Box 4G/5G ou pourquoi pas un autre smartphone.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres de l’opérateur dans ce domaine, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Orange et Sosh.

Jusqu’au 17 août 2022, le forfait 5G d’Orange de 140 Go sans engagement est disponible à seulement 17,99 euros par mois la première année, puis passe à 32,99 euros par mois par la suite. Ce forfait est valable uniquement pour les nouveaux clients.

Free 210 Go à 19,99 euros par mois pendant un an

Nous ne pouvions pas passer à côté de Free et de ses forfaits aux prix imbattables. Côté 5G, l’opérateur propose un forfait unique de 210 Go à 19,99 euros par mois. Les abonnées Freebox ont même droit à un forfait 5G illimité pour 9,99 euros par mois, soit l’offre la plus économique qui soit. Free est également l’opérateur disposant du plus grand nombre d’antenne 3,5 GHz avec 2 384 sites en grande partie présents dans les grandes villes et agglomérations. Vous pouvez même profiter de la 5G directement via les antennes 4G (compatibles 700 MHz) déjà implantées par l’opérateur.

À l’étranger, Free propose une enveloppe de 25 Go en 4G et en 5G afin d’être à l’aise côté réseau en vacances ou en déplacement. Et comme toujours, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Plus de 100 destinations fixes sont incluses côté appel, toujours en illimité.

N’hésitez pas à aller jeter un œil à notre avis complet sur les offres de Free.

L’offre 5G de Free est à 19,99 euros/ mois pour les nouveaux clients et sans limites de temps.

Les autres forfaits 5G

Ces offres ne sont pas à votre goût ? Alors, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits 5G du moment pour voir ceux qui vous conviennent plus.

Les meilleurs forfaits 5G SFR Forfait Mobile 5G – 140 Go Appels illimités 140 Go 2828 sites 5G 3,5 GHz

2156 sites 5G/4G partagé Pendant 12 mois 18€ 33€ Découvrir Forfait Mobile B&You série spéciale 5G - 130 Go Appels illimités 130 Go 2689 sites 5G 3,5 GHz

6468 sites 5G/4G partagé 24,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 70 Go Dernier jour ! Appels illimités 70 Go 2828 sites 5G 3,5 GHz

2156 sites 5G/4G partagé 18€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.