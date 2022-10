Où acheter l’Apple Watch Ultra ou les Series 8 et SE (2022) au meilleur prix en 2022 ?

Les nouvelles Apple Watch de l'année 2022 ont été dévoilées à l’occasion de la keynote d’Apple en septembre 2022 et elles sont maintenant toutes disponibles chez les différents e-commerçants. Retrouvez toutes les offres pour les obtenir au meilleur prix.

Aux côtés des nouveaux iPhone 14 et des AirPods Pro 2, Apple a présenté lors de sa keynote de septembre 2022 de nouvelles montres connectées : l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE (2022) et l’Apple Watch Ultra. Si les deux premières remplacent les modèles précédents, la Watch Ultra est la petite star du groupe qui se détache des autres pour sa robustesse et ses fonctionnalités poussées pour les sportifs. Si l’un de ces trois nouveaux wearables de la Pomme vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà les acheter selon le modèle voulu.

Où acheter l’Apple Watch Ultra ?

L’Apple Watch Ultra est disponible à 999 euros dans une unique version en 49 mm (GPS + Cellular). Elle sortira le 23 septembre prochain.



Où acheter l’Apple Watch Series 8 ?

L’Apple Watch Series 8 est dès à présent disponible à partir de 499 euros pour le modèle 41 mm uniquement GPS. La montre est également disponible en version 45 mm uniquement GPS à 539 euros. Le prix varie ensuite en fonction de la compatibilité 5G, du boîtier et des bracelets choisis.



Où acheter l’Apple Watch SE (2022) ?

L’Apple Watch SE 2022 est également disponible à partir de 299 euros pour le modèle GPS en 40 mm, et 339 euros pour la version 44 mm et GPS.



Apple Watch Ultra : la plus haut de gamme

Les rumeurs étaient nombreuses sur l’arrivée d’une potentielle Apple Watch « Pro ». Hormis le nom, celles-ci se sont avérées vraies puisque la firme californienne a dégainé une troisième montre connectée dans son catalogue : l’Apple Watch Ultra. Comme son nom l’indique, cette smartwatch n’est pas destinée au grand public et se révèle être la plus ambitieuse des Apple Watch jamais conçues.

Elle reprend le design phare des wearables Apple, mais avec un format nettement plus imposant. Il faut dire que le boîtier en titane est de 49 mm, une première sur une Apple Watch — de quoi impressionner une fois sur le poignet. Avec une aussi grande surface d’affichage, les utilisateurs pourront consulter davantage de données comme les calories brûlées, nombre de mètres parcourus, rythme cardiaque, etc. L’écran promet d’être deux fois plus lumineux — 2 000 nits — que n’importe quel autre écran de Watch.

Pensée pour les sportifs et sportives, cette Apple Watch est plus résistante. Elle est dotée d’un boîtier protégé par du verre saphir pour être paré à toute éventualité, que ce soit dans le désert sous 55 degrés, ou en haut d’une montagne à -20 degrés. Elle est aussi certifiée IP6X pour la poussière (et sous l’eau jusqu’à 100 mètres), et peut même être utilisé pour de la plongée sous-marine jusqu’à 40 mètres. Elle se distingue par l’ajout d’un nouveau bouton qui servira à activer des contrôles rapides (démarrer des entraînements instantanément, par exemple). La Digital Crown est toujours de la partie, mais plus grosse. Le GPS devient plus précis, ainsi que la boussole avec la possibilité de placer des repères et retracer votre chemin. Côté autonomie, Apple promet 36 heures en une seule charge et jusqu’à 60 heures avec le mode économie d’énergie, contre 18 heures pour la normale. En revanche, l’addition est plutôt salée : le prix s’élève à presque 1 000 euros.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 8 : la continuité avec quelques évolutions

L’Apple Watch Series 8 ne change pas fondamentalement des précédentes versions, et propose un cadran carré aux bords légèrement arrondis, la fameuse Digital Crown permettant de naviguer dans l’interface, ainsi qu’un écran OLED Retina Always-On Display.

Les véritables nouveautés se situent au niveau des capteurs, dont un capteur de température qui permet de suivre le cycle menstruel. Cette version serait en mesure d’indiquer l’arrivée de la période d’ovulation. La Series 8 introduit aussi un nouveau mode, le Low Power mode, ou mode basse consommation, qui va permettre de prolonger l’autonomie de 18 heures en temps normal à 36 heures. Apple promet également du roaming international, soit de la connexion à l’étranger. Cette nouveauté est compatible jusqu’aux Apple Watch Series 5.

Autre nouveauté, qui est à la fois présente sur les nouveaux iPhone, mais aussi sur la Watch SE (2022), c’est la possibilité de détecter les accidents de voiture. Cette fonction va tout simplement automatiquement appeler les secours sans que l’utilisateur ait besoin de faire une action. Pour cela, Apple a mis à jour le gyroscope et l’accéléromètre de ses appareils afin d’avoir des mesures plus précises et éviter les fausses alertes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch Series 8.

Apple Watch SE (2022) : la montre connectée à petit prix

La gamme SE est fortement appréciée par celle et ceux qui souhaitent acquérir un produit Apple sans y mettre le prix fort. La firme de Cupertino revient avec une deuxième génération de la Watch SE, avec quelques nouvelles fonctionnalités piquées de la Series 8.

L’Apple Watch SE (2022) fait disparaître la Series 3 du catalogue, et offre un écran 30 % plus grand tout en réduisant radicalement l’empreinte carbone de sa fabrication (-80 %). Ce modèle propose la même fonction détection des accidents que sur l’Apple Watch Series 8, mais aussi Family Setup, qui permet de paramétrer la montre connectée de ses enfants depuis le smartphone des parents. Une fonctionnalité qui manquait à la première Watch SE. Sa nouvelle puce promet de meilleures performances que sur la génération précédente, elle est annoncée comme 20 % plus rapide.

Toutes les fonctionnalités habituelles sont toujours de la partie. Le suivi du sommeil est toujours de la partie, et vous retrouverez aussi un suivi approfondi sur un grand nombre d’activités, comme la marche, la course à pied, la musculation ou encore la natation (la montre est étanche jusqu’à 50 m), que vous pourrez ensuite retrouver directement sur votre téléphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch SE 2022.

