L’Echo Studio d’Amazon n’a jamais été aussi peu chère que pendant les French Days

L'Echo Studio est une enceinte d'Amazon, rivale de la Google Home Max qui est reconnue pour la puissance et la précision de son audio. Son prix n'avait pas été critiqué et l'est encore moins durant les French Days puisque cette enceinte connectée n'a jamais été aussi peu chère.

On connaît la Google Home Max ou encore le HomePod mini d’Apple, mais on connaît moins bien l’Echo Studio d’Amazon. Cette enceinte connectée est évidemment équipée d’Alexa et d’autres fonctions. À l’occasion des French Days, son prix est au plus bas, passant de 199 euros à seulement 149 euros sur le site d’Amazon.

L’Echo Studio, c’est quoi ?

Une enceinte connectée avec Alexa

5 haut-parleurs pour une puissance totale de 330 W

Un son immersif 3D

Si à sa sortie l’Echo Studio était proposée à 199 euros, l’enceinte connectée perd 25% de son prix en étant disponible à 149 euros sur le site d’Amazon pendant les French Days, à savoir le prix le plus bas jamais constaté.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Echo Studio. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Studio au meilleur prix ?

Un son immersif et puissant grâce à l’Echo Studio

Si l’Echo Studio ne propose pas réellement de son à 360 degrés, cette enceinte connectée propose un « rendu 3D » calibré lors de la configuration du produit. Ce dernier va en fait analyser l’acoustique de la pièce dans laquelle vous le placer pour optimiser le rendu audio, en fonction des renvois des ondes sonores. On a aussi droit à la certification Dolby Atmos.

Cette enceinte connectée fabriquée et vendue par Amazon dispose de cinq haut-parleurs, à savoir un tweeter, trois médiums et un woofer, le tout dans un boîtier de 17,5 centimètres de diamètre. Le tout offre un son puissant de 330 W, ce qui peut couvrir une grande pièce sans problème et sans vraiment de saturation du son à volume élevé.

La connexion à Alexa pour profiter de l’assistant vocal d’Amazon

L’Echo Studio intègre Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Cela permet de dicter des commandes, que ce soit pour lancer de la musique avec Amazon Music, Spotify, Deezer et Apple Music entre autres, écouter les informations, demander la météo ou contrôler ses objets connectés (compatibles Zigbee notamment). Même lorsqu’elle joue de la musique à pleine puissance, l’enceinte peut nous entendre grâce à ses quelque sept microphones intégrés.

Sur le dessus de l’enceinte, on trouve un bouton qui permet de désactiver le microphone si vous souhaitez protéger votre vie privée. Aussi, on peut se procurer une seconde Echo Studio pour utiliser les enceintes en mode stéréo, pratique dans un selon avec un téléviseur par exemple. Il faut cependant rappeler que cette enceinte n’est pas conçue pour être utilisée dans un home cinema, elle reste avant tout conçue pour l’écoute de musique.

Pour en savoir davantage à propos de l’Echo Studio, nous vous conseillons de lire de notre test sur cette enceinte connectée.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2022 ?

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.