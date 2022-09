LG A2 : le plus abordable des TV OLED 55 pouces perd 400 € de son prix

Pour éviter de débourser plus de 1 000 euros dans un TV OLED, LG propose une gamme plus accessible pour les petits budgets. Il s'agit de la série A2, qui est actuellement moins chère pour le modèle 55 pouces : 799 euros contre 1 190 euros à son lancement.

De l’OLED pour tous, c’est ce que LG cherche à faire avec ses téléviseurs de série A. La firme a renouvelé en 2022 cette gamme avec le modèle A2, un téléviseur entrée de gamme qui offre une qualité d’image proche des modèles plus premium. Malgré quelques concessions, il reste une solution abordable pour profiter du savoir-faire de LG pour pas cher surtout après presque 35 % de remise sur le prix d’origine.

Le LG OLED55A2 en quelques mots

Une dalle OLED de qualité (55 pouces)

Compatible 4K, HDR10, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Un processeur plus puissant

WebOS toujours aussi fluide

Disponible à 1 190 euros sur le site officiel, le téléviseur LG OLED55A2 en 55 pouces est disponible à 1 079 euros chez Rue du Commerce, mais grâce à une remise immédiate il est désormais à 799 euros seulement.

Une dalle OLED qui se rapproche de celles des modèles plus premium

La série A2 prend la relève de la série A1, tout en gardant la même philosophie de la gamme : proposée à un TV OLED à un tarif plus abordable. Esthétiquement, la génération de 2022 ne diffère très peu de la série A1. On apprécie la qualité de fabrication toujours au rendez-vous avec un design ultra-fin et élégant sous tous les angles. Sa dalle OLED de 55 pouces offre une excellente qualité d’image avec un taux de contraste infini, des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité.

Ce téléviseur fournit également une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K HDR. Il propose des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision IQ pour une expérience comme au cinéma. La nouveauté principale de cette année est que la gamme A2 profite du processeur Alpha 7 Gen 5 (qui fait suite à l’Alpha 7 Intelligent Processor Gen 4 de 2021). Ce processeur assure une très bonne mise à l’échelle des contenus et un rendu très détaillé, d’autant plus qu’il intègre une intelligence artificielle — LG ThinQ — pour adapter la qualité de l’image et du son en fonction des contenus visionnés. Concernant la qualité audio justement, on a droit à un son immersif grâce à la compatibilité avec Dolby Atmos.

Avec quelques concessions

En revanche, il faut s’attendre à quelques concessions pour ce prix. Ce modèle n’est pas adapté pour les consoles next-gen car il ne dispose pas de ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120Hz. Toutefois le constructeur propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence. Et la marque coréenne inclut même un optimiseur de jeu pour ajuster automatiquement les paramètres d’images et améliorer les graphismes, pour une meilleure expérience gaming.

Un OS plus personnalisable

Enfin, côté système d’exploitation, ce modèle tournera sous la dernière version de webOS. L’interface proposée par la marque propose toujours une navigation intuitive et fluide, mais avec quelques nouveautés. On retrouve un menu Multi-view qui permet de fractionner l’écran en deux afin d’y voir deux programmes différents. Il est possible à présent de créer un profil pour que vos contenus soient suggérés en fonction de ce que l’on regarde. Une autre fonction est dédiée à la famille avec une option de protection des yeux pour les plus jeunes, une limite du volume maximal, la possibilité d’encadrer les temps d’utilisation et un rapport sur les temps d’écran.

Une dernière permet d’afficher des images de veille, diffuser de la musique quand le TV est en veille. On retrouve les applications qu’on aime tant : Netflix, Prime Video ou Disney+. La gamme A2 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Enfin, il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

