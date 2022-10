Xiaomi Smart Band 7 : un bon bracelet connecté à moins de 50 € durant le Prime Day 2022

En juin dernier, sortait le Smart Band 7 de Xiaomi, son avant dernier bracelet connecté. Proposé au départ à 69,99 euros, son prix est déjà en baisse, puisque durant le Prime Day on le trouve à 46,99 euros, ce qui el rend encore plus intéressant.

Les bracelets connectés sont des wearables très pratiques, car compacts et bien adaptés à l’activité sportive. Fin juin, Xiaomi nous présentait son Smart Band 7, avant d’annoncer la commercialisation en France de sa version Pro il y a quelques jours. L’occasion de baisser le prix du Smart Band 7 originel, puisque le prix de ce dernier baisse de plusieurs dizaines d’euros durant le Prime Day 2022.

Le Xiaomi Smart Band 7, c’est quoi ?

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

Un écran Amoled avec un mode always-on

Un bon rapport qualité/prix

Au lancement du Xiaomi Smart Band 7, son prix était de 69,99 euros. Un prix qui baisse de 32 % durant le Prime Days d’Amazon, puisqu’on le trouve à seulement 46,99 euros.

Des fonctions utiles au quotidien sur le Xiaomi Smart Band 7

Digne successeur du Mi Smart Band 6, ce bracelet connecté propose tout un tas de fonctions pratique chaque jour. On peut tout d’abord personnaliser le cadran en le choisissant parmi la bonne centaine proposée. D’ailleurs, le bracelet aussi peut être changé (à acheter séparément, le bracelet de base est noir) et plusieurs coloris existent : blanc, bleu ciel, rose pâle, orange, vert, etc.

On peut profiter du Smart Band 7 grâce à son écran Amoled de 1,62 pouce et d’une résolution de 326 ppp (définition de 192 par 490 pixels). On dispose d’un mode always-on, ce qui fait que l’écran reste allumé constamment, de quoi regarder l’heure à tout instant ou de savoir si vous avez reçu une notification. En plus, on ne sent pas vraiment le bracelet au quotidien grâce à ses petites dimensions et son poids de 13,5 grammes.

Concernant l’autonomie, Xiaomi annonce une durée d’utilisation standard de 14 jours grâce à la batterie de 180 mAh. Pour la recharger, il faudra prendre environ deux heures pour une charge complète. En utilisation intensive, à savoir avec le mode always-on et la mesure en continu de la fréquence cardiaque, il faudra tabler sur deux jours et demi plutôt.

Le suivi de l’activité sportive et des données de santé

Le Xiaomi Smart Band 7 est équipé d’un capteur d’axes, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un accéléromètre et d’un gyroscope. De quoi mesurer tout un tas de données de santé et d’activité physique, surtout durant les séances de sport puisque plus de 110 modes de sport sont disponibles. D’ailleurs, la montre peut détecter automatiquement cinq activités physiques : la course en extérieur, la marche, le tapis de course, le rameur et le vélo elliptique. D’autant plus que le cardiofréquencemètre de cet appareil s’est révélé efficace et précis durant nos mesures.

Du côté de la santé, ce bracelet connecté dispose d’un suivi du SpO2, c’est-à-dire la saturation en oxygène dans le sang. En plus de cela, on a aussi un suivi du sommeil et de la qualité de respiration pendant le sommeil, d’une surveillance du stress, ou encore un suivi de santé pour les personnes menstruées.

Pour en savoir plus sur ce bracelet connecté, nous vous invitons à lire notre test complet du Xiaomi Smart Band 7.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

