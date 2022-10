Sony HT-S40R : cette barre de son 5.1 de 600 W est quasi à moitié prix pour le Prime Day

Une barre de son, c'est sans doute le moyen le plus simple et économique de profiter d'un son de qualité cinéma dans son salon. En ce moment, la Sony HT-S40R est proposée à seulement 299 euros au lieu 500 euros sur Amazon.

Sony touche décidément à tout niveau son et le géant japonais s’est même spécialisé depuis peu dans le marché des barres de son abordables, notamment avec le modèle HT-S40R. Celle-ci promet une sacrée puissance, tout en ajoutant des technologies capables de virtualiser un effet surround, pour une immersion encore plus grande, notamment une compatibilité avec le Dolby Digital. Elle est trouvable en ce moment avec 200 euros de réduction sur Amazon pendant le Prime Day.

Ce qu’il faut retenir de la Sony HT-S40R

Un design sobre et soigné

Une puissance totale de 600W avec le caisson de basse

barre de son 5.1 compatible Dolby Digital

Au lieu de 500 euros habituellement, la barre de son Sony HT-S40R est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur Amazon pendant le Prime Day

Une barre de son puissante et simple à installer

La HT-S40R n’est pas qu’une simple barre de son, la barre en elle-même n’est qu’une des composants d’un ensemble de 5 éléments. Cette dernière se veut relativement classique dans sa conception, peut-être même un peu trop discrète avec aucun affichage sur celle-ci, c’est le caisson de basse qui prendra ce rôle. On retrouve aussi deux autres haut-parleurs qui feront office d' »Atmos » pour la spatialisation du son.

Le tout propose une puissance totale de 600 W, de quoi augmenter considérablement la qualité sonore de votre téléviseur sans pour autant se ruiner. De plus, l’installation est extrêmement simple puisque tout est sans-fil, vous pouvez donc placer tous les éléments où bon vous semble. La connectique se trouve à l’arrière du caisson : HDMI ARC, optique et mini-jack. Tout est configurable à l’aide d’un smartphone, d’un ordinateur ou même directement d’un téléviseur Sony Bravia compatible. Un port USB-A, situé sur la face avant du caisson, peut accueillir une clé afin de diffuser de la musique (WAV, MP3 et WMA).

La simplicité même dans le son

Le HT-S40R pousse sa simplicité même dans les formats audio supportés. Le système fait l’impasse sur le DTS et se contente d’une compatibilité Dolby Digital pour la restitution 5.1, et LPCM 2 canaux pour la stéréo. L’ensemble est vendu avec une télécommande permettant de sélectionner jusqu’à six modes d’écoute différents, parmi lesquels les habituels modes « Cinéma », « Musique » ou « Nocturne » pour équilibrer le rendu à bas volume, et “Vocal » pour mettre en avant les voix.

