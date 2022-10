L’Oppo Pad Air, la première tablette sous ColorOS, est déjà en promotion

Disponible en vente depuis quelques semaines, l’Oppo Pad Air est la première tablette entrée de gamme de la marque. Elle a de quoi plaire, notamment pour son prix qui est déjà en baisse : 269 euros contre 299 euros à sa sortie.

Plus connu pour ses smartphones, le constructeur Oppo s’est récemment lancé sur le marché des tablettes avec sa Pad Air. Cette ardoise vient se positionner sur le segment entrée de gamme, avec l’ambition de plaire aux petits budgets pour ses caractéristiques techniques équilibrés. Nous avons eu l’occasion de la tester, et pour le prix ce modèle se montre convaincant surtout qu’on peut se la procurer 10 % moins cher grâce à cette offre.

L’Oppo Pad Air propose …

Un écran 2K avec un ratio 16:9

Une bonne fluidité au quotidien avec ColorOS

Une très bonne autonomie

Disponible dans sa version 64 Go à 299,90 euros, l’Oppo Pad Air est disponible en promotion à 269 euros sur le site Boulanger.

Une conception soignée

Au premier coup d’oeil, on imagine qu’Oppo à trouver son inspiration chez Apple pour concevoir sa première ardoise. Elle se présente avec des bords droits et des angles arrondis. En revanche, les finitions sont moins premium que sur les tablettes de la marque à la Pomme, avec son dos en plastique qui a au moins l’avantage de ne pas prendre les traces de doigts.

Avec un peu moins de 7 mm d’épaisseur, la Pad Air donne une belle impression de solidité et ses bords tranchants la rendent agréable et facile à prendre en main. Son écran de 10,32 pouces est un peu plus en retrait face à la concurrence. On retrouve une dalle LCD et une définition de 2000 par 1200 pixels. Les bordures qui entourent l’écran sont assez épaisses, mais grâce à son format 16:10, la tablette est agréable à regarder pour vos contenus. Mais attendez-vous à une luminosité faiblarde si vous êtes au soleil.

Conçue pour les usages classiques

Sur sa première tablette tactile, Oppo intègre la puce Snapdragon 680 accompagnée par 4 Go de RAM. Cette configuration permet à la machine de faire tourner des jeux mobiles tels que Pokemon Unite. Pour des jeux plus gourmands, elle peinera à les faire tourner et ne sera pas adéquate pour cette utilisation.

Sinon dans les tâches classiques, l’Oppo Pad Air reste agréable à utiliser pour visionner des vidéos, consulter une page web et ce, même en mode multitâche. Et cela grâce à Android 12 et l’interface ColorOS 12.1. Quant à l’autonomie, elle est assurée par un accumulateur de 7100 mAh. La Pad Air peut tenir plus d’une journée pour un usage polyvalent. Pour la recharge, il ne faut pas être pressé : comptez deux heures pour passer de 1 à 100 %.

Pour connaître plus en détails la tablette, voici notre test complet sur la Oppo Pad Air.

Des tablettes tactiles à petit prix, il en existe d’autres

Si vous avez envie de découvrir d’autres références, découvrez nos recommandations sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

