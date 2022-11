LG OLED55C2 : le top des TV 4K à un prix inédit pour le Black Friday (-45 %)

Si vous attendiez le Black Friday pour vous procurer un TV OLED, vous serez heureux d'apprendre que l'une des meilleures TV de la marque LG est d'ores et déjà en promotion. Le modèle 55C2 est à son prix le plus bas : 1 099 euros contre 1 999 euros à son lancement.

Pour les amoureux de la qualité d’image, les dalles OLED représentent souvent le Graal et quoi de mieux que de se diriger vers la marque LG réputée pour ses téléviseurs de grande qualité. En général se procurer ce type de téléviseur nécessite de débourser un budget conséquent, pourtant quelques modèles de la gamme 2022 subissent des baisses de prix intéressants. C’est le cas de la série C2, qui perd 45 % de son prix pour le modèle 55 pouces.

Ce qu’on aime sur le LG OLED C2

Sa dalle OLED 55″ 20 % plus lumineuse

Son processeur plus performant

Sa connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Son interface WebOS fluide et intuitive

Proposé au départ à 1 999 euros, le téléviseur LG OLED55C2 ne cesse de voir son prix baisser. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 1 099 euros sur Cdiscount.

Des améliorations pour se rapprocher de la perfection

Pour 2022, la marque sud-coréenne a repensé le look du modèle C2. Par rapport à la génération précédente, le pied du téléviseur est réduit. Un détail qui a son importance, puisqu’il permet aux utilisateurs de glisser des périphériques sous l’écran sans problème, tout en permettant au téléviseur de prendre moins de place sur un meuble TV. Son design est aussi plus fin, avec notamment un poids allégé grâce à l’utilisation de matériaux plus légers. De quoi apporter une touche épurée au téléviseur.

Sa dalle OLED de 55 pouces compatible 4K impressionne par ses contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une luminosité améliorée. Pour une meilleure expérience, la série C2 s’appuie sur la technologie OLED EVO, qui permet d’apporter un pic de luminosité plus important : on peut ainsi compter sur un écran 20% plus lumineux que ceux de la gamme C1.

Le TV LG OLED55 C2 repose sur le processeur Alpha 9 Gen 5. Ce dernier ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Autrement, le LG C2 est compatible HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, elle est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 pour un son plus vaste.

Un TV adapté à tous les usages

En plus de satisfaire les amateurs de cinéma, le TV est aussi idéal pour les gamers. Ce dernier intègre 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Il prend également en charge le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Il profite d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync. Pour couronner le tout, le TV C2 de LG dispose d’un écran rafraîchi à 100 Hz, d’un taux de réponse d’1 ms seulement, ainsi que des certifications pour Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

Enfin, LG oblige, ce téléviseur tournera sous webOS, l’interface maison de la marque, qui est toujours aussi épurée. Elle s’accompagne avec quelques nouvelles fonctionnalités comme un menu Multi-view qui fractionne l’écran en deux afin d’y voir deux programmes différents, ou encore la possibilité de créer un profil pour que vos contenus soient suggérés en fonction de ce que l’on regarde.

Bien entendu, on peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Enfin, le TV est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché. AirPlay2 sera également de la partie et vous permettra de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Pour avoir plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur le TV LG OLED55C2.

