Le MacBook Air M2 est bien plus recommandable avec cette baisse de prix du Black Friday

Annoncé en juin dernier, le MacBook Air M2 apporte avec lui plusieurs améliorations étonnantes. Très onéreux de base, cet ultraportable bénéficie enfin d'une promotion intéressante durant le Black Friday : son prix passe ainsi de 1 499 euros à 1 299 euros à la Fnac.

Mise à jour : L’offre n’est pas encore activée, mais devrait l’être dans le courant de la journée.

Après avoir introduit en grande pompe la puce M1 et ses déclinaisons, Apple a récemment présenté son nouveau processeur maison, la puce M2. Et c’est en juin dernier que la marque à la pomme a dévoilé son nouveau MacBook Air, doté de cette nouvelle puce, et qui profite de plusieurs améliorations notables, notamment au niveau de son design. Et si d’ordinaire, ce nouveau MacBook Air M2 n’est pas donné, le Black Friday permet de faire une bonne affaire grâce à une promotion de 200 euros.

Les points forts du MacBook Air M2

Un nouveau design

Un très bon écran de 13,6 pouces

Des performances inégalées et un ultraportable silencieux

Initialement proposé à 1 499 euros, le MacBook Air M2 est désormais affiché à 1 299 euros à la Fnac.

Si vous souhaitez payer moins cher mais tout de même profiter d’une grande puissance, vous pourrez opter pour le MacBook Air M1 à 999 euros au lieu de 1 199 euros à la Fnac et chez Cdiscount.

Un design (enfin) optimisé

Cela faisait plusieurs années que le MacBook Air n’avait pas changé de visage. Il aura fallu attendre 2022 pour qu’Apple opte pour des modifications de taille au niveau du design de son ultraportable. En effet, cette récente version dotée de la puce M2 adopte une nouvelle forme plus moderne : bords amoindris autour de l’écran, apparition de l’encoche, nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière… Notons aussi la disparition de la mention « MacBook Air », que l’on trouvait sur les versions précédentes, sous l’écran. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est évidemment ces finitions très soignées qui caractérisent tous les produits de la firme de Cupertino. Le tout est complété par le très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que par le large trackpad confortable.

Au niveau de l’écran, toujours pas d’OLED, ni du mini-LED d’ailleurs, mais l’ultraportable embarque un nouvel écran « Liquid Retina » (soit du LCD IPS) de 13,6 pouces pour une définition de 560 x 1 664 pixels. La dalle sera très agréable à regarder, aussi bien sous une faible luminosité qu’avec un éclairage ambiant un peu vif. Toutefois, gare aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

La puce M2 pour des performances décuplées

Après deux ans passés à être propulsé par la puce M1, le MacBook Air a désormais droit à la puissante puce M2, dont l’une des principales nouveautés est le passage à un GPU plus imposant qui peut monter à 10 cœurs. Globalement, le MacBook Air M2 profite de gains de performance notables par rapport à la version précédente : il fera tourner sans problème les tâches standards comme la navigation web, la consultation de contenus divers ou encore des travaux de bureautique. Celles et ceux qui souhaitent exécuter des tâches plus gourmandes, comme le montage vidéo ou la retouche photo, devraient tout de même se tourner vers un MacBook Pro, plus puissant pour ce type d’usage. Notez aussi que le MacBook Air a la particularité de ne pas intégrer de ventilation active : on aura donc ici une machine très silencieuse.

Enfin, au niveau de l’autonomie, le MacBook Air M2 intègre une batterie de 52,6 Wh, un volume dans les standards sur le marché sur ce type de produits. L’autonomie s’est révélée, durant notre test, plutôt impressionnante. En veille, vous pouvez par exemple laisser le MacBook loin d’une prise pendant plusieurs nuits et toujours rester au même niveau de batterie. À l’usage, le MacBook Air M2 affiche une excellente endurance, tant qu’il n’est pas poussé dans ses retranchements : si de nombreux onglets sont ouverts, la machine chauffera naturellement plus, ce qui entraînera une baisse plus rapide de l’autonomie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2022 M2.

