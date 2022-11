Avec ce SSD interne, 1 To ne coûte que 55 € pendant le Black Friday

Pour bénéficier d'un SSD doté d'une grosse capacité de stockage à moindre coût, mieux vaut attendre les périodes de promotion et faire ainsi de bonnes affaires. Le Black Friday est l'occasion idéale, puisque le SSD PNY CS900 de 1 To, habituellement affiché à plus de 100 euros, est proposé à seulement 55 euros chez Cdiscount.

Pour stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine, il est toujours préférable d’opter pour un SSD, plus robuste qu’un HDD standard. Mais mieux vaut chercher le meilleur rapport capacité-prix avant de passer à l’achat. Les offres sont justement nombreuses à l’approche du Black Friday : le SSD PNY CS900 de 1 To chute par exemple sous les 60 euros actuellement.

Les points forts du SSD PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Une grosse capacité de stockage

Une installation très simple

Habituellement proposé à plus de 100 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est désormais affiché à 55 euros chez Cdiscount.

Une installation facile et un appareil robuste

Si vous souhaitez stocker efficacement et en toute sécurité vos fichiers, vous êtes au bon endroit. Comme tous les SSD, le modèle PNY CS900 ici présenté promet une bonne solidité, puisque ce genre d’appareil est plus résistant que les disques durs traditionnels. Et ce, grâce à l’absence de pièces mécaniques, qui permet au SSD de résister aux chocs et aux vibrations. On aura ainsi droit à un modèle vraiment durable. Et si un petit incident arrive quand même, une garantie de 3 ans est proposée par la marque. Par ailleurs, le SSD consomme moins d’énergie, et son fonctionnement génère moins de chaleur qu’un disque dur traditionnel, ce qui évite les risques de surchauffe.

Autre avantage des SSD comme celui de PNY : l’installation est très simple. Le SSD PNY CS900 adoptant un format SATA 2,5 pouces classique, il pourra facilement se glisser à l’intérieur d’une tour PC ou un ordinateur portable. En revanche, ce type de SSD ne sera pas compatible avec un ultraportable, trop fin pour accueillir cet appareil.

Des performances assurées

Une fois installé dans votre PC portable ou tour PC, le SSD de PNY pourra délivrer de solides performances. On pourra ainsi compter sur des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. De quoi profiter d’une belle rapidité lors du lancement de votre ordinateur ainsi que de temps de chargements considérablement réduits (y compris pour les logiciels gourmands, et même pour vos jeux vidéos). Concernant la capacité de stockage, vous pourrez profiter de 1 To pour installer diverses applications, logiciels, fichiers et autres jeux, sans vous soucier du stockage restant pendant un bon moment. Notez tout de même que ce SSD est davantage destiné à une utilisation liée à des tâches de bureautique ; si vous avez une grande quantité de jeux vidéos à stocker, et si vous souhaitez en améliorer les temps de chargement, des SSD plus adaptés sont proposés par d’autres marques.

