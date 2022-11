Black Friday : Cdiscount donne le coup d’envoi avec 22 excellentes offres

Cdiscount compte bien profiter du Black Friday pour écouler ses stocks, mais aussi vous faire économiser de l'argent. En effet, l'e-commerçant français pratique en cette occasion de gros rabais sur les meilleurs produits Tech et nous avons regroupé uniquement les meilleures offres dans cet article.

Si, pour les enseignes, le Black Friday est l’occasion de réaliser une grosse partie de leurs chiffres d’affaires de l’année, c’est aussi l’occasion pour nous d’augmenter notre pouvoir d’achat avec des remises exceptionnelles. Cdiscount ne fait clairement pas les choses à moitié en 2022 avec des tonnes de promotions sur les smartphones, PC portables, tablettes, TV, objets connectés, etc. Vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection de produits recommandés par Frandroid.

Les meilleures offres du Black Friday sur Cdiscount

Vous pouvez même optimiser vos achats sur Cdiscount avec le code promo 15DES249, qui permet d’économiser 15 euros à partir de 249 euros d’achat.

Retrouvez toutes les offres du Black Friday sur Cdiscount 15DES249

AirPods Pro

Les AirPods Pro 2 d’Apple sont sortis fin septembre et sont un succès critique, tout comme la première paire sortie en 2019. Les AirPods Pro premiers du nom voient donc leur prix baisser et même casser, puisqu’on les trouve 100 euros moins chers pour le Black Friday.

Les AirPods Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires

Des fonctionnalités exclusives à iOS

Une très bonne réduction de bruit active

Une autonomie annoncée de 24 heures

Proposés à 279 euros à leur lancement, les premiers AirPods Pro d’Apple sont disponibles à seulement 179 euros chez Cdiscount durant le Black Friday.

iPhone 13

En septembre, Apple a présenté sa gamme d’iPhone 14, avec l’iPhone 14 de base, disponible à partir de 1 019 euros ; une hausse de prix importante et qui fait mal et des nouveautés pas indispensables. C’est en cela que l’iPhone 13 est le smartphone Apple du moment, d’autant plus que son prix est en baisse beaucoup.

L’iPhone 13, c’est quoi ?

La puce puissante A15 Bionic d’Apple

Deux capteurs arrière excellents

Une autonomie solide

Une encoche encore plus discrète

Habituellement proposée à 909 euros, la version avec 128 Go de stockage de l’iPhone 13 est en ce moment disponible à 749 euros chez Cdiscount durant le Black Friday si vous utilisez le code promo IP13CDAV. Celles et ceux qui ne sont pas un membre de Cdiscount à Volonté peuvent l’obtenir à 799 euros.

Xiaomi Mi Watch

Cette année, Xiaomi a lancé une nouvelle version de sa montre connectée premium : la Watch S1. Cette dernière ne bénéficie pas encore de promotions vraiment intéressantes, donc si vous voulez faire une bonne affaire, il faut se diriger vers l’ancien modèle. Et justement, aujourd’hui la Mi Watch, toujours aussi plaisante à utiliser au quotidien, est presque à moitié prix.

Les points forts de la Xiaomi Mi Watch

Son écran AMOLED avec Always-On

Son autonomie pouvant aller jusqu’à 16 jours

Ses nombreuses fonctionnalités liées au sport et à la santé

Au lieu de 149 euros à sa sortie, la Xiaomi Mi Watch (en coloris beige) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 79 euros sur Cdiscount.

LG OLED55C2

Pour les amoureux de la qualité d’image, les dalles OLED représentent souvent le Graal et quoi de mieux que de se diriger vers la marque LG réputée pour ses téléviseurs de grande qualité. En général se procurer ce type de téléviseur nécessite de débourser un budget conséquent, pourtant quelques modèles de la gamme 2022 subissent des baisses de prix intéressants. C’est le cas de la série C2, qui perd 45 % de son prix pour le modèle 55 pouces.

Ce qu’on aime sur le LG OLED C2

Sa dalle OLED 55″ 20 % plus lumineuse

Son processeur plus performant

Sa connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Son interface WebOS fluide et intuitive

Proposé au départ à 1 999 euros, le téléviseur LG OLED55C2 ne cesse de voir son prix baisser. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 1 099 euros sur Cdiscount.

Samsung 55TU6905

Nombreuses sont les offres TV 4K du Black Friday, que ce soit de l’Oled, du Qled ou du LCD : il y en a pour tous les prix. Si les offres les plus alléchantes sont a priori sur le haut de gamme, l’entrée de gamme n’est pas en reste. Le Samsung 55TU6905 est en ce moment en promotion puisqu’on le trouve chez Cdiscount à 399 euros au lieu de 599 euros.

Le Samsung 55TU6905, c’est quoi ?

Une dalle 4K de 55 pouces

La compatibilité HDR10+

Le système Smart TV Tizen avec tous les services de SVoD

Habituellement proposé au prix de 599 euros, le Samsung 55TU6905 est disponible durant le Black Friday à seulement 399 euros sur Cdiscount, soit 200 euros de réduction.

Si vous trouvez qu’une diagonale de 55 pouces est trop petit pour vous, le modèle de 65 pouces Samsung 65TU6905 passe de 749 à 549 euros sur Cdiscount, soit une réduction de 200 euros également.

Lenovo Legion 5 15ACH6H

Les ordinateurs portables de gaming sont nombreux à être en promotion cette année durant le Black Friday. Lenovo n’est pas en reste avec son Legion 5, qui a une version avec un Ryzen 5 et une RTX 3060 parfaite pour le jeu vidéo. Son prix passe de 1299,99 euros à seulement 749 euros durant le Black Friday chez Cdiscount.

Le Lenovo Legion 5, c’est quoi ?

Une carte graphique RTX 3060

Un processeur Ryzen 5 5600H

8 Go de RAM

512 Go de SSD

Habituellement, le Lenovo Legion 5 15ACH6H est vendu au prix de 1 299,99 euros. Cependant, durant le Black Friday, on le trouve sur Cdiscount à seulement 749 euros, soit 42% de réduction.

Roborock S7

Les aspirateurs-robots tendent à se démocratiser, tant par leur succès que par leurs prix de plus en plus attractifs. C’est d’autant plus vrai durant le Black Friday 2022 avec le robot aspirateur Roborock S7 qui passe de 549 à 389 euros sur le site de Cdiscount.

Le Roborock S7, c’est quoi ?

Un robot qui se faufile partout sans faute

Une aspiration puissante

Un très bon rapport qualité/prix

Habituellement proposé à 549 euros, le Roborock S7 est disponible à seulement 389 euros chez Cdiscount durant le Black Friday.

Google Nest Mini Gen 2

Petite et pas chère, l’enceinte connectée Google Nest Mini est un modèle qui tranche au milieu des autres références présentes sur le marché. Cette originalité est sans conteste sa force. La Google Nest Mini constitue avant tout une belle entrée dans l’univers des objets connectés sous Google Assistant.

Les points forts du Google Nest Mini Gen 2

Meilleur son

Meilleur micro

Réponses plus rapides

Au lieu de 59,99 euros, le Google Nest Mini Gen 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 24,99 euros chez Cdiscount.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Si vous voulez une balance connectée qui fait le strict minimum, c’est-à-dire donner votre poids quotidiennement et envoyer quelques informations sur votre smartphone ou tablette, la Xiaomi Mi Body Scale Composition 2 fera très bien l’affaire. Son plus gros atout aujourd’hui, c’est bien évidemment son prix qui chute sous les 15 euros.

Les points forts de la balance de Xiaomi

Son design minimaliste et discret

Ses diverses fonctionnalités connectées

Jusqu’à 16 personnes différentes peuvent l’utiliser

Au lieu de 34,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 14,99 euros sur le site de Cdiscount.

Xiaomi Redmi Pad

Le marché des tablettes tactiles est en train de repartir avec de plus en plus de modèles qui sortent. Parmi les fabricants dans la course, il y a Xiaomi, qui est revenu en force début octobre avec sa Redmi Pad. Pour enfoncer le clou, cette tablette voit son prix en baisse de 50 euros durant le Black Friday chez Cdiscount.

La Xiaomi Redmi Pad, c’est quoi ?

Un écran de 10,61 pouces et de 90 Hz

4 Go de RAM et 128 Go de stockage

Une batterie de 8000 mAh

À son lancement il y a quelques semaines, la Xiaomi Redmi Pad en version 128 Go de stockage et 4 Go de RAM était vendue à 299 euros. À l’occasion du Black Friday, on la trouve sur le site de Cdiscount à 249 euros. Sa version avec 64 Go de stockage et 3 Go de RAM est également en promotion à 229 euros au lieu de 279 euros.

TCL QLED 55760

Le constructeur TCL pense aux petites bourses en proposant des TV QLED plus abordables que la concurrence, tout en proposant une fiche technique équilibrée. Le modèle 55C760 en est le parfait exemple, avec ses nombreuses compatibilités avec les meilleures normes vidéos, ou même avec la présence de ports HDMI 2.1, ce téléviseur a de quoi plaire surtout pour son prix, qui perd 150 euros grâce à cette offre.

Quels sont les points forts de ce TV ?

Sa dalle QLED de 55 pouces

Compatible 4K, HDR, HDR10, Dolby Vision

Les fonctionnalités gaming avec les ports HDMI 2.1

L’interface Google TV

Au lieu d’un prix barré à 549,99 euros, le téléviseur TCL QLED760 de 55 pouces est remisé à 449,99 euros, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 28 novembre 2022, il tombe à 399,99 euros sur Cdiscount.

Forfait 100 Go du Black Friday

Le Black Friday est définitivement lancé et les produits Tech ne sont pas les seuls à bénéficier de rabais intéressants pendant cette période. C’est aussi le cas des forfaits mobile, qui profitent de l’événement pour distiller leurs meilleures offres. Cdiscount, par exemple, a pris de l’avance avec un nouveau forfait en série limitée : 100 Go à 12,99 euros par mois avec fixe même après la première année et avec 2 mois offerts.

Que propose le forfait chez Cdiscount Mobile ?

100 Go en France et jusqu’à 12 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS/MMS illimités

C’est sans engagement

Pendant la période du Black Friday jusqu’au 28 novembre, le forfait mobile sans engagement avec 100 Go chez Cdiscount mobile est affiché à 12,99 euros par mois avec 2 mois offerts dès la souscription. Le prix de ce forfait est valable tel quel même après un an.

Google Pixel 6a

Google a sorti il y a quelques semaines ces nouveaux fleurons, les Pixel 7 et 7 Pro. Pourtant, c’est le Pixel 6a qui a permis à la firme de Mountain View d’augmenter les chiffres de vente dans le hardware. Certes, tout n’est pas parfait sur smartphone, mais son format, son expérience logicielle et surtout sa qualité photo pour cette tranche de prix lui permettent d’être une excellente option pour la plupart des personnes. Et la bonne nouvelle, c’est que son prix est de plus en bas avec 110 euros de réduction aujourd’hui.

Le Pixel 6a séduit pour …

La qualité et la polyvalence photo

L’écran OLED Full HD+

L’expérience logicielle

Commercialisé au prix de 459 euros à sa sortie, le Google Pixel 6a est en ce moment disponible en promotion à seulement 349 euros chez Cdiscount.

Xbox Series S

Sortie il y a près de deux ans, la Xbox Series S est une console next-gen plus abordable que sa grande sœur, la Series X. Si elle est moins puissante, mais aussi dénuée de lecteur disque, elle a tout de même l’avantage de proposer un prix plus abordable, en raison de coûts de production réduits. Surtout, l’absence de ce lecteur n’est pas forcément une mauvaise chose, puisque vous aurez quand même accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store.

L’offre de la Xbox Series S

Une console next-gen plus compacte

Elle peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Vous pourrez acheter votre premier jeu sans dépenser un centime de plus

Au lieu de 299 euros habituellement, la Xbox Series S est aujourd’hui à 229,99 euros sur Cdiscount.

iPad 9 (2021)

Si les prix de tous les produits Apple ont largement augmenté ces derniers temps, le Black Friday est l’occasion de rectifier le tir. L’iPad 9 de 2021, aka la dernière tablette d’Apple à proposer le design iconique avec le bouton Home doté de Touch ID, a lui aussi subit une hausse de prix, mais on le trouve actuellement avec une belle promotion aujourd’hui.

Qu’est-ce que l’iPad 9 (2021) fait mieux qu’avant ?

Les photos sont améliorées grâce à une caméra de 12 mégapixels

Les performances sont accrues avec la puce A13 Bionic

C’est le même design avec un écran de 10,2 pouces

Au lieu de 439 euros depuis l’augmentation, l’iPad 9 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros chez Cdiscount.

Asus TUF Gaming A15

Vous recherchez un bon laptop gaming pas cher pendant le Black Friday ? Nous avons peut-être la solution avec l’Asus TUF Gaming A15. Ce dernier propose une belle fiche technique : écran LCD de 15,6 pouces à 144 Hz, un processeur AMD Ryzen 5-4600H, 16 Go de RAM et une Nvidia GeForce RTX 3050. Il y a aussi un SSD NVMe de 512 Go, par contre Windows n’est pas installé dessus.

Les points forts du PC portable gaming Asus

L’écran LCD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo RTX 3050 + 16 Go de RAM + Ryzen 5

Le SSD NVMe de 512 Go, pour un stockage rapide

Au lieu d’un prix barré de 739 euros, l’Asus TUF Gaming A15 est actuellement disponible au bon prix de 649 euros chez Cdiscount.

iPhone 14 + AirPods 2

La quatorzième génération des iPhone a fait couler beaucoup d’encre avec leur prix. Et s’il fallait débourser plus de 1 000 euros pour l’iPhone 14, le Black Friday corrige ça. Aujourd’hui, le modèle classique devient plus intéressant dans ce pack avec des AirPods 2, toujours efficaces, pour tout juste 1 000 euros justement.

L’essentiel à retenir sur l’iPhone 14

Une conception toujours soignée avec un écran OLED de qualité

La même puce que l’iPhone 13 Pro : A15 Bionic

Un module photo qui évolue

L’autonomie de 2 jours

Au lieu d’un prix barré à 1 159 euros, l’iPhone 14 (128 Go) accompagné des AirPods 2 passe à 1 019 euros sur le site Cdiscount.

Dyson V8 Origin

Dyson est une marque d’électroménager très premium qui a su prouver son expertise en proposant des balais aspirateurs à main innovants et puissants. Pratiques et maniables, ces derniers sont dénués de sacs, ce qui est particulièrement agréable lors des corvées de ménage. Si vous rêvez de vous en procurer un, mais que le prix a toujours été un frein, sachez qu’à l’occasion du Black Friday, le Dyson V8 Origine perd 50 euros de son prix et devient plus accessible.

Les points à retenir du Dyson V8 Origin

Une bonne puissance d’aspiration

Efficace sur toutes les surfaces

Une autonomie de 40 minutes

Proposé à 329 euros, l’aspirateur balai Dyson V8 Origin revient à seulement 279 euros sur Cdiscount.

SSD PNY 1 To

Pour stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine, il est toujours préférable d’opter pour un SSD, plus robuste qu’un HDD standard. Mais mieux vaut chercher le meilleur rapport capacité-prix avant de passer à l’achat. Les offres sont justement nombreuses à l’approche du Black Friday : le SSD PNY CS900 de 1 To chute par exemple sous les 60 euros actuellement.

Les points forts du SSD PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Une grosse capacité de stockage

Une installation très simple

Habituellement proposé à plus de 100 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est désormais affiché à 55 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 est l’un 3 smartphones de la gamme Galaxy S22 annoncé le 9 février 2022. Il est équipé d’un SoC Exynos 2200 épaulé par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il est équipé d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,1 pouces et d’un triple capteur photo polyvalent de 50+10+12 mégapixels. Il dispose également d’une batterie de 3700 mAh compatible recharge rapide 25W et recharge sans fil 15 W.

Au lieu de 859 euros, le Samsung Galaxy S22 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 599 euros chez Cdiscount.

DualSense pour PS5

Après la DualShock, voici la DualSense, la manette dévoilée en 2020 pour accompagner la sortie de la PlayStation 5. Plus épurée et dotée de nouvelles fonctionnalités qui boostent l’expérience sur console, la DualSense est devenue au fil du temps une valeur sûre. Et si vous avez besoin d’une manette supplémentaire pour jouer à plusieurs, sachez qu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 25 euros à l’occasion du Black Friday.

La manette DualSense de Sony en quelques mots

Une manette plus ergonomique et épurée

Des gâchettes adaptatives et un retour haptique réussis

Compatible avec Android et iOS

Initialement proposée à 69,99 euros, la manette Sony DualSense PS5, en version Midnight Black, est à 49,99 euros chez Cdiscount.

Apple MacBook Air M1

Cela n’a échappé à personne : Apple a augmenté les prix de la plupart de ses appareils. Le MacBook Air M1, pourtant dévoilé il y a deux ans, n’a pas fait exception. Heureusement, des promotions permettent de réduire ce tarif de base désormais très (trop ?) élevé. C’est par exemple le cas en ce moment, puisque le premier ultraportable d’Apple à embarquer la puce maison de première génération bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 200 euros.

Les points forts du MacBook Air M1

Une puce M1 très puissante

Un laptop silencieux sans ventilateurs

Un MacBook endurant grâce à une autonomie de 15 heures

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le MacBook Air M1 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Cdiscount.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S'abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d'un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

