À -50 %, cet écran PC incurvé de 27″ (165 Hz) est un super deal du Black Friday

Que vous soyez un gamer très exigeant ou occasionnel, un bon écran est primordial si vous passez régulièrement du temps derrière le PC. À l'occasion du Black Friday, le Huawei MateView GT 27" tombe à 199,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Chez Huawei on retrouve des écrans PC aussi bien consacrés à la productivité qu’au gaming. Pour cette dernière catégorie, la marque propose son MateView GT 27. Il a de quoi séduire les joueurs, notamment par ses caractéristiques qu’ils proposent : une dalle immersive avec une définition QHD et un taux de rafraîchissement élevé. Il est plus intéressant aujourd’hui en tombant sous les 200 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du

Une dalle incurvée de 27″ en définition QHD

Un taux de rafraîchissement élevé : 165 Hz

Prend en charge la technologie HDR

D’abord à 399,99 euros, puis remisé à 249,99 euros, l’écran PC Huawei MateView GT 27″ est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros sur le site d’Amazon.

Un écran qui conviendra à la plupart des gamers

Le Huawei MateView GT est bien conçu pour les gamers. Il propose un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, qui offrira une belle fluidité au cours des sessions de jeu. Son taux de réponse, qui s’élève à 4 ms, n’est pas le plus court sur le marché, mais cela sera amplement suffisant pour profiter d’une bonne réactivité dans les actions. Et sa dalle incurvée de 27 pouces va renforcer l’immersion en jeu et proposer une expérience de manière plus réaliste.

À propos de l’écran, le MateView GT dispose d’une dalle IPS affichant une définition QHD au format 16:9, soit 2560 x 1440 pixels. La retranscription des couleurs sera bien maîtrisée, bien plus que sur une dalle TN par exemple. Mais surtout, le moniteur est compatible HDR, avec un taux de contraste de 4000:1. Soit l’assurance de profiter d’une bonne qualité d’image, avec en plus des noirs plus profonds et une colorimétrie maîtrisée.

Avec un look plutôt discret

Rares sont les écrans gaming au look minimaliste et fin, pourtant avec le MateView GT de Huawei c’est plutôt réussi. Son écran reste sobre au possible et mise sur le minimalisme pour convaincre. Contrairement au modèle 34 pouces, ce moniteur est peu encombrant pour trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. Vous pourrez également ajuster le socle et gérer facilement l’inclinaison et la hauteur du moniteur afin de vous offrir un confort optimal.

Pour finir, le discret couvercle à l’arrière de l’écran révèle les interfaces HDMI et DP, permettant de connecter des ordinateurs portables, des consoles de jeux et d’autres appareils.

