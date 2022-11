Xgimi Mogo Pro : incroyable deal du Black Friday pour ce vidéoprojecteur Full HD

Le vidéoprojecteur Xgimi Mogo Pro, qui partage plusieurs points communs avec le Mi Smart Compact Projector de Xiaomi, est une bonne référence pour celles et ceux qui souhaitent mettre la main sur un appareil pas trop onéreux. En ce moment, il est même encore moins cher puisque pendant ce Black Friday, son prix passe de 599 euros à 399 euros sur Amazon.

La marque Xgimi ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce constructeur chinois est pourtant bien installé sur le marché des vidéoprojecteurs. L’une de ses principales références, le Xgmi Mogo Pro, est même l’une des principales concurrentes du désormais célèbre Mi Smart Compact Projector de Xiaomi, tant les deux modèles se ressemblent sur certains points. Mais l’avantage du Xgmi Mogo Pro est sans doute son prix moins élevé que son rival. Un fait d’autant plus vrai actuellement, puisqu’à l’occasion du Black Friday, le Mogo Pro profite d’une réduction de 200 euros.

Les points forts du Xgimi Mogo Pro

Un vidéoprojecteur Full HD jusqu’à 100 pouces

Avec Android TV et Google Assistant

Une batterie intégrée

Auparavant affiché à 599 euros, le vidéoprojecteur Xgmi Mogo Pro est désormais proposé à 399 euros sur Amazon.

Si vous avez davantage de budget, vous pourrez opter pour le plus performant Xgimi Halo, un vidéoprojecteur aujourd’hui proposé à 599 euros au lieu de 799 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xgimi Mogo Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xgimi Mogo Pro au meilleur prix ?

Un petit vidéoprojecteur qui ne prend pas de place

Le vidéoprojecteur Xgmi Mogo Pro se démarque d’abord par son format : compact, cet appareil ne mesure pas plus de 14,5 cm, soit à peine plus qu’un smartphone. Il sera en plus facilement transportable d’une pièce à l’autre, puisqu’il pèse moins d’un kilo. Vous pourrez même l’utiliser hors de chez vous puisqu’il embarque une batterie, ce qui permet de le faire fonctionner pendant environ deux heures, même sans branchement. Concernant sa connectique, le Xgmi Mogo Pro embarque un port USB et un port HDMI, lequel vous permettra d’ailleurs de brancher une console.

Du Full HD et une luminosité suffisante

Avec le Xgmi Mogo Pro, il sera possible de projeter des images dans une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels), sur une diagonale pouvant grimper jusqu’à 100 pouces, soit 254 centimètres, ce qui est largement suffisant pour profiter de ses contenus (presque) comme au cinéma. Concernant la luminosité, celle-ci est de 300 lumens, ce qui offre une image suffisamment éclairée lors qu’on est posté à 1,5 mètre de distance. Le rendu des images sera par ailleurs toujours net et détaillé grâce à la mise au point et la correction de la distorsion trapézoïdale à 40°, toutes deux automatiques, à chaque déplacement du vidéoprojecteur. Côté audio, on aura droit à un son puissant et équilibré grâce aux deux haut-parleurs de 3 W signés Harman-Kardon. Sachez aussi qu’il sera possible de connecter une barre de son ou encore des écouteurs Bluetooth au vidéoprojecteur si besoin.

Enfin, le vidéoprojecteur Xgmi propose une expérience centrée autour d’Android TV, l’OS de Google. De quoi profiter d’une interface claire et d’une foule de propositions personnalisées en fonction de nos goûts. Les applications phares du Play Store seront naturellement de la partie, de même que Google Assistant pour toutes les requêtes vocales.

Retrouvez le vidéoprojecteur Xgmi Mogo Pro à 399 € sur Amazon

Lire aussi

Meilleurs picoprojecteurs 2022 : comparatif des vidéoprojecteurs portables

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.