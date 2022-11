Rue du Commerce casse encore plus les prix pour le Cyber Monday : les meilleures offres

Avec le Cyber Monday, c’est la dernière occasion pour faire de bonnes affaires. Chez Rue du Commerce, on retrouve de nombreuses références en réduction. Smartphone, PC portable, ou TV : voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

Même à la fin du Black Friday, il est possible de faire quelques économies avant les fêtes de fin d’année grâce au Cyber Monday. L’enseigne Rue du commerce participe évidemment à cette opération et casse les prix de nombreuses références sur son site. Si vous voulez renouveler votre smartphone, PC portable, TV, ou enceinte, vous êtes au bon endroit. Boulanger propose des offres très intéressantes pour l’événement.

Les meilleures offres du Cyber Monday sur Rue du commerce

Nvidia Shield TV Pro

Depuis sa sortie en 2015, la box multimédia de Nvidia a su s’imposer au fil des ans comme la meilleure box Android. L’arrivée d’un modèle Pro en 2019 n’a fait que conforter sa place de leader, en mélangeant box TV et console de jeu. Si le produit parait vieillissant, la Nvidia Shield TV Pro reste ce qui fait se de mieux sur le marché, et devient plus abordable grâce à cette offre durant le Cyber Monday.

Les points forts du Nvidia Shield TV Pro

Des contenus en 4K HDR avec une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos

La puissance de la puce Tegra X1+

Toutes les fonctionnalités « gaming » de Nvidia

La compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa

Lancé au prix de 219 euros, la box Nvidia Shield TV Pro est désormais disponible à 184,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Samsung The Freestyle

Samsung propose en plus de ses téléviseurs, des vidéoprojecteurs. La firme sud-coréenne a d’ailleurs complété sa gamme avec The Freestyle. Il a la particularité d’être facilement transportable grâce à son format compact, et tourne sous TizenOS — le système d’exploitation de la marque — afin de proposer une expérience similaire à une smart TV. La qualité d’image est également au rendez-vous avec une définition en Full HD. Il a de nombreux arguments pour plaire, surtout avec 40 % de réduction par rapport à son prix de lancement.

Les points forts du Samsung The Freestyle

Un vidéoprojecteur compact et facile à transporter

Une définition Full HD, jusqu’à 100 pouces

Un son riche et vaste à 360°

Avec un prix de lancement à 999 euros, le vidéoprojecteur portable Samsung The Freestyle est en ce moment remisé à 599 euros sur le site Rue du Commerce.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Ce PC portable gaming de Lenovo n’est pas le plus puissant de la marque ni même du marché, mais il conviendra parfaitement à celles et ceux qui recherchent un laptop doté d’une configuration solide pour faire tourner la plupart des jeux triple A dans de bonnes conditions graphiques et sans dépenser trop cher grâce à cette réduction de 200 euros.

Les points forts du Lenovo Gaming 3 15ACH6 ?

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo AMD Ryzen 5 5600H + RTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 8 Go de RAM

Au lieu de 999 euros habituellement, le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 799 euros chez Rue du Commerce.

Google Nest Mini Gen 2

Petite et pas chère, l’enceinte connectée Google Nest Mini est un modèle qui tranche au milieu des autres références présentes sur le marché. Cette originalité est sans conteste sa force. Elle constitue avant tout une bonne entrée dans l’univers des objets connectés sous Google Assistant. La bonne nouvelle, c’est que pour le Black Friday, la facture s’allège considérablement : cette deuxième génération de l’enceinte mini de Google est actuellement à -58%.

Les points forts du Google Nest Mini

Une enceinte compacte

Un bon rendu sonore

Google Assistant toujours aussi efficace

Initialement affichée à 59,99 euros, l’enceinte connectée Google Nest Mini (Gen 2) est désormais proposée à 24,99 euros chez Rue du Commerce.

Oppo Find X5

Sorti aux côtés du Find X5 Lite et de la version Pro, le smartphone Oppo Find X5 offre des fonctionnalités premium tout en maintenant un prix contenu. Il embarque d’abord un écran incurvé AMOLED de 6,55 pouces, affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz pour une excellente fluidité d’affichage. Côté performances, on aura droit à un honorable Snapdragon 888 qui assure une belle puissance et évite les ralentissements.

Mais ce qui différencie avant tout le smartphone, c’est bien ses capacités en photo : le Oppo Find X5 profite en effet de l’expertise de Hasselblad et intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, ainsi qu’un téléobjectif de 13 mégapixels. De quoi capturer des clichés ultra détaillés. Enfin, côté autonomie, on pourra compter sur une journée d’utilisation, ainsi que sur la présence de la charge rapide et la charge sans fil.

Les points forts du Oppo Find X5

Un excellent bloc photo

Un écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Au lieu de 999 euros, le smartphone Oppo Find X5 est désormais affiché à 749 euros sur Rue du commerce.

Samsung Galaxy Watch 4

Lancée l’année dernière, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 reste une valeur sûre aujourd’hui. Dotée d’un design moins bombé et plus léger que la Watch 4 Classic, cette référence profite aussi d’un écran OLED de 1,2 pouce. L’un des changements majeurs se situe toutefois dans les entrailles de la montre, puisque Samsung a troqué son système d’exploitation Tizen contre WearOS, avec l’interface One UI Watch. L’expérience utilisateur en sera nettement améliorée, et on pourra notamment accéder aux applications du Play Store directement depuis la montre.

Autrement, la montre marque aussi des points sur le suivi des activités sportives et de la santé. Elle embarque ainsi un grand nombre de capteurs, comme un podomètre ou encore un électrocardiogramme, et propose également la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Côté sport, la Galaxy Watch 4 sera capable de reconnaître une dizaine de sports. Notez qu’un GPS sera aussi présent. Côté autonomie, elle tiendra plus d’une journée selon votre utilisation.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Watch 4

Un design maîtrisé

Une montre tournée vers la santé et le suivi sportif

Une expérience utilisateur améliorée avec WearOS

D’abord vendue à 229,99 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 est désormais disponible à 149,99 euros sur Rue du commerce.

Lenovo G32qc-10

Pour ne rien louper dans ses actions de jeu, on ne peut que vous conseiller d’opter pour un écran doté d’une grande diagonale. S’il est incurvé, l’immersion n’en sera que meilleure. C’est ce que propose le moniteur Lenovo G32qc-10, qui embarque une dalle de 31,5 pouces dotée d’une définition QHD de 2560 x 1440 pixels et d’une courbure de 1500R.

L’écran propose aussi une foule de fonctionnalités recherchées par les gamers, comme un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et une compatibilité avec AMD FreeSync, qui agit pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment.

Les points forts de l’écran Lenovo G32qc-10

Une dalle QHD incurvée de 31,5 pouces

Un écran 144 Hz + 1 ms

Compatible avec AMD FreeSync

Habituellement affiché à 399 euros, l’écran Lenovo G32qc-10 est désormais proposé à 279 euros sur Rue du commerce.

Kit de démarrage Philips Hue + Motion Sensor

On ne présente plus les ampoules connectées de Philips Hue. Dotées d’une qualité exemplaire, les ampoules White & Color (culot E27) proposent un panel de plus de 16 millions de nuances colorées différentes, ce qui vous permettra de moduler l’ambiance de votre intérieur à votre guise. Ce kit de démarrage en comporte deux. Leur principal atout ? Leur consommation énergétique sera moindre puisque la marque utilise le protocole Zigbee, moins gourmand que le Wi-Fi. Le pont de connexion, fourni dans ce kit, se chargera de gérer vos appareils. Notez aussi qu’avec ces ampoules, vous pourrez simuler une présence chez vous lorsque vous serez hors de votre domicile, ou encore les allumer à distance avant votre arrivée.

Ce pack comporte aussi une télécommande sans fil Philips Hue Dim Switch, qui s’intègre dans l’installation Philips Hue en sa qualité d’interrupteur. Vous pourrez donc allumer, éteindre et moduler la luminosité de vos ampoules très simplement. Enfin, vous pourrez aussi trouver dans ce kit un détecteur de mouvements, qui vous permettra notamment d’allumer vos ampoules automatiquement. Il est d’ailleurs alimenté par batterie et entièrement sans fil, ce qui vous permet de l’installer partout dans votre maison.

Les points essentiels de ce kit de démarrage Philips Hue

Deux ampoules avec 16 millions de nuances colorées possibles

Un pont de connexion indispensable et une télécommande pratique

Un détecteur de mouvements pour allumer vos ampoules automatiquement

Habituellement affiché à 189,99 euros, le kit de démarrage Philips Hue avec deux ampoules White & Colour, un pont de connection, une télécommande et un détecteur de mouvements Motion Sensor est désormais proposé à 149,99 euros sur Rue du commerce.

TV QLED Samsung QE55Q60B

Un TV 4K QLED de 55 pouces à moins de 600 euros ? C’est ce que vous pouvez avoir avec le TV QLED Samsung QE55Q60B. Outre sa dalle QLED compatible HDR qui affiche de beaux contrastes et des couleurs riches, ce téléviseur embarque aussi le processeur Quantum Processor Lite 4K, qui se charge d’upscaler tous les contenus en 4K. Le son n’est certainement pas en reste avec plusieurs fonctionnalités permettant de profiter d’une bonne qualité audio : on aura d’abord droit à la fonctionnalité Object Tracking Sound Lite, qui permet au son de suivre le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, ainsi qu’à la technologie Q-Symphony, qui s’occupe de synchroniser les haut-parleurs du TV avec ceux des barres de son de la marque. De quoi offrir un effet surround bien immersif.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

