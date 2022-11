Amazon réduit de plus de la moitié le prix du casque gaming Logitech G Pro X

Sur le marché du casque gaming, Logitech est plébiscité par les gamers pour ses produits de bonne facture. Le confort à l'usage et les fonctionnalités de sa gamme de casques en font sa renommée. Amazon met actuellement en promotion le Logitech G Pro X. Au lieu de l'acheter à 129 euros, vous l'aurez à 57 euros.

Les casques micro occupent une place importante dans un setup gaming. Pour répondre au mieux aux exigences des joueurs et des joueuses, Logitech s’est associé à Blue afin d’améliorer la communication vocale sur son G Pro X. Ce casque offre une bonne qualité sonore et devient plus abordable aujourd’hui avec une réduction de 55% sur Amazon.

Les caractéristiques du Logitech G PRO X

Logitech G Hub pour la personnalisation

Son surround 7.1 grâce à la technologie DTS Headphone:X 2.0

Oreillettes en mousse à mémoire de forme

Au lieu de 129 euros habituellement, le Logitech G PRO X est maintenant disponible en promotion à 57 euros chez Amazon.

Conçu pour durer et pour le confort

Le Logitech G PRO X dispose d’un châssis en acier et en aluminium. Avec ces matériaux, l’utilisateur n’aura pas peur de le tordre ou quelque chose du genre. Cela lui confère surtout de la résistance, de la robustesse et de la durabilité. Pour le confort à l’usage, le constructeur a choisi du rembourrage de qualité. De même, les coussinets sont doux et en mousse à mémoire de forme. Le format circum-auriculaire rend ce casque filaire pratique et maniable. Vous ne sentirez pas de pression sur vos oreilles pendant les longues sessions de jeu.

Une qualité de son est essentiel pour les gamers, surtout pendant les compétitions. La technologie DTS Headphone:X 2.0 va ainsi mieux restituer les sons graves. Elle est capable de virtualiser de 5.1 à 11.1 canaux à partir de flux stéréo. C’est pour cela que le son gagne en clarté et favorise l’immersion.

Le logiciel Logitech G Hub pour la personnalisation

Le Logitech G PRO X intègre différentes technologies qui participent à ses performances. Ce qui est d’autant plus intéressant c’est l’intégration de Logitech G Hub. Ce logiciel permet à l’utilisateur de configurer à sa guise les paramètres. Le programme permet par exemple de télécharger plusieurs profils d’égalisateur audio. Cela peut être celui des professionnels ou celui que vous avez confectionné vous-même.

BLUE VO!CE aussi est de la partie. Cela technologie est particulièrement utile pour les communications. Lors de vos échanges, elle ajuste votre voix, en temps réel, pour qu’elle reste nette et riche. Le Logitech G PRO X est multiplateforme. Ce casque est compatible avec les principales consoles de jeux : PlayStation, Xbox ou encore Switch.

