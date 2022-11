À 109 €, cet écran PC Dell 27 pouces est un bon rapport qualité/prix du Black Friday

Avec sa dalle de 27 pouces rafraîchie à 75 Hz, l'écran PC Dell SE2722HX est un modèle efficace pour la bureautique. Grâce au Black Friday, ce moniteur profite d'un très bon deal puisque son prix passe de 169 euros à 109 euros sur Amazon.

Pour travailler efficacement chez soi ou au bureau, les grands écrans PC, qui assurent un confort visuel plus important, restent une solution à privilégier. Le moniteur Dell SE2722HX en est un bon exemple. Avec sa dalle de 27 pouces rafraîchie à 75 Hz, qui propose même une compatibilité avec AMD FreeSync, cet écran est suffisamment grand pour enchaîner les tâches de bureautique confortablement, et même faire tourner quelques jeux ponctuellement. Le Black Friday est le moment idéal pour mettre la main sur cette référence puisqu’une promotion le fait chuter sous les 110 euros.

Les points essentiels de l’écran PC Dell SE2722HX

Une dalle Full HD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Compatible AMD FreeSync

D’abord proposé à 169 euros, le moniteur Dell SE2722HX est désormais affiché à 109 euros sur Amazon.

Un écran qui promet un bon confort visuel

Afin de maintenir un prix contenu pour son moniteur Dell SE2722HX, la marque a choisi de faire quelques légères concessions sur le design : l’écran PC dispose ainsi de bordures moins fines que sur d’autres références de la marque plus onéreuses, ce qui diminue un poil l’immersion, mais les finitions soignées de l’ensemble suffisent à rattraper le tout. Le principal atout de ce modèle reste avant tout sa dalle de 27 pouces Full HD (1 920×1 080), qui promet ainsi une belle qualité d’affichage.

L’écran assure aussi un bon confort visuel grâce à sa dalle sans scintillement, sans oublier la technologie ComfortView, qui réduit les émissions de lumière bleue nocive pour les yeux. De plus, l’inclinaison de l’écran est réglable, ce qui lui permet de s’adapter à tous les utilisateurs et ainsi d’éviter les mauvaises positions devant son bureau. Concernant le socle de cet écran, il est solide tout en étant peu encombrant, ce qui laisse tout le loisir à l’utilisateur de glisser des périphériques sous la dalle.

Une dalle idéale pour le télétravail, mais aussi pour un peu de jeu

L’écran PC Dell SE2722HX n’a pas seulement une grande dalle : il profite aussi d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz, ce qui promet une plutôt bonne fluidité d’image, même si le résultat sera naturellement inférieur à celui que proposent les dalles à 144 Hz, voire plus. Si ces dernières sont beaucoup plus adaptées au gaming, la dalle de 75 Hz assure tout de même de bons résultats pour les joueuses et joueurs occasionnels qui souhaiteraient faire tourner quelques jeux. À noter aussi que le taux de rafraîchissement de 75 Hz reste supérieur à celui de la majorité des écrans destinés à la bureautique, qui sont pour la plupart en 60 Hz. Autrement, on pourra aussi compter sur la présence de la technologie AMD FreeSync, qui se chargera de diminuer le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades durant vos parties, ainsi que sur un taux de réponse de 8 ms.

Enfin, en ce qui concerne sa connectique, le moniteur Dell SE2722HX intègre un port HDMI et un port VEGA. Vous pourrez donc connecter d’autres périphériques, comme un écran supplémentaire, pour compléter votre installation.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs écrans PC pour la bureautique ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.