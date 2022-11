Cyber Monday : les meilleures offres sur les objets connectés pour la maison

Les objets connectés sont de plus en plus présents chez nous. Enceinte connectée, balance, caméra de surveillance, aspirateur robot… Il y a de tout en promotion durant le Cyber Monday !

Les différents objets connectés maintenant disponibles peuvent nous aider au quotidien, aussi bien pour le ménage, la cuisine, la santé, que pour les économies d’énergie… les utilisations sont multiples et de plus en plus pertinentes. Que cela soit pour vous ou bien pour offrir à Noël, les offres du Cyber Monday font des merveilles cette année sur cette famille de produits. Pour vous simplifier la vie, nous avons rassemblé les meilleures affaires sur l’univers des objets et de la maison connectée.

Pour vous aider à choisir et vous renseigner, consultez donc tous nos guides concernant la maison connectée.

Balance Withings Body+

Envie de surveiller votre poids et vos constantes ? Les balances connectées vous indiquent maintenant un certain nombre d’informations corporelles, à l’image de la Body+ de Withings. Celle-ci, en plus de vous donner votre poids aux 50 grammes près, vous indiquera votre masse musculaire, graisseuse, osseuse, votre IMC… Vous pourrez suivre tout ceci ainsi que votre évolution dans l’application associée, en vous connectant à la balance en Bluetooth. Il est possible d’enregistrer plusieurs profils pour tous les membres de la famille.

Habituellement au prix de 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est actuellement en promotion à 69,95 euros sur le site d’Amazon et Boulanger.

Google Nest Mini 2

Le Nest Mini de Google, 2e génération, est un grand classique de l’enceinte connectée. Elle vous permettra notamment de piloter toute votre installation de maison connectée à la voix via Google Assistant. Vous pourrez aussi l’utiliser pour écouter de la musique. Le mieux est d’en installer plusieurs dans différentes pièces chez vous. Petite et discrète, disponible en deux coloris, elle se fondra dans n’importe quel décor.

Initialement affichée à 59,99 euros, l’enceinte connectée Google Nest Mini (Gen 2) est désormais proposée à 24,99 euros à la Fnac et sur Darty, Boulanger ainsi que sur Rue du commerce.

Si vous souhaitez une enceinte connectée plus puissante, mais toujours animée par Google Assistant, vous pourrez opter pour le Google Nest Audio, également en promotion actuellement : son prix passe en effet de 99,99 euros à 69,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Amazon Echo Studio

Alternative au Google Nest Audio, l’Echo Studio est l’enceinte maison d’Amazon. Il s’agit du modèle le plus poussé notamment au niveau de la qualité des haut-parleurs, Amazon commercialisant aussi une petite enceinte, l’Echo. L’Echo Studio est plus imposante, possède cinq haut-parleurs et est compatible Dolby Atmos. Elle intègre évidemment Alexa, l’assistant, qui vous permettra de piloter votre maison connectée. Petite originalité qui fait du bien à la vie privée : un bouton physique permettant de désactiver les micros.

L’Echo Studio profite de 50 euros de réduction et passe de 199,99 euros à 149,99 euros.

Pack Amazon Echo Dot et prise connectée Meross

Le pack comprend la dernière et 5e itération de l’Echo Dot qui vient juste de sortir. Côté audio, les performances ont été revues et Amazon promet des basses plus profondes, des voix plus claires et globalement un son plus puissant. Ce qui va être confortable puisqu’on peut lancer de la musique depuis n’importe quelle plateforme de streaming. De plus, on a toujours droit à l’assistant vocal Alexa, notamment pour contrôler ses objets connectés (ampoules, thermostat, etc.).

En plus de l’enceinte connectée, ce pack comprend la prise connectée murale Meross Smart Plug. Elle se connecte en Wi-Fi sur votre réseau domotique et pourra donc être piloté par n’importe quel assistant, à la voix, ou être contrôlée via l’application Meross.

Ce pack est habituellement commercialisé au prix de 84,98 euros, mais il est disponible aujourd’hui uniquement à 29,99 euros sur Amazon, soit une réduction de 65%. Comptez un peu d’attente pour le stock…

Google Nest Wifi

Toujours chez Google, mais dans un autre registre, la Nest Wifi vous permettra d’améliorer la couverture et la puissance de votre réseau Wifi à la maison. Il profite d’une superbe réduction, en perdant 100 euros de son prix. Il arbore un look particulièrement discret et sera capable de fournir une couverture Wifi jusqu’à 120 m². Il opte pour la norme Wifu 5, incluant les bandes passantes 2,4 GHz et 5 GHz.

Initialement proposé à 159 euros, le Google Nest Wifi est désormais disponible à 59 euros à la Fnac.

Si vous êtes prêts à patienter environ une semaine pour le stock, sachez que le marchand Son-Vidéo le propose à seulement 39 euros.

Si vous souhaitez davantage de routeurs, le pack de 2 Google Nest Wifi est également en promotion actuellement : son prix passe ainsi de 259 euros à 99 euros, toujours à la Fnac.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera

Vous souhaitez sécuriser votre maison ou votre appartement ? Vous pouvez alors l’équiper de caméra de surveillance. La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera fera très bien son office. Celle-ci est capable de tourner sur elle-même à 360° et pourra donc couvrir toute la zone désirée. Elle peut être simplement posée, ou bien fixée au mur ou au plafond. Elle filme en Full HD, dispose de la vision de nuit, ainsi que de la détection de mouvement. Retrouvez aussi notre sélection de caméras de surveillance intérieures.

Elle est habituellement proposée au tarif de 34,90 euros, mais à l’occasion du Cyber Monday, elle est disponible sur Amazon à 28,49 euros.

iRobot Roomba 692

Prêts à passer à l’aspirateur robot ? Ces derniers font des merveilles sur nos sols. Si vous voulez tester cette technologie, mais n’avez pas envie que votre paie du mois y passe, l’iRobot Roomba 692 est une excellente option. Ce modèle d’entrée de gamme profite de la compatibilité avec Alexa et Google Assistant. Vous pouvez le gérer via l’application dédiée, iRobot Home. Il retiendra ainsi vos habitudes de nettoyage. Pas d’inquiétude, il se débrouillera seul puisqu’il dispose de nombreux capteurs pour éviter les obstacles et les chutes… une aide bienvenue pour le ménage.

Commercialisé à la base à 329 euros par iRobot, il est actuellement en promotion à 169 euros sur Amazon.

Facebook Portal Mini

Le Portal Mini est un petit écran connecté produit par Meta. Tout comme l’Echo Show, installé où vous le souhaitez chez vous, il vous permettra de consulter des informations telles que la météo, de consulter des recettes de cuisine, ou encore vos messages WhatsApp ou Messenger. Plus intéressant encore, vous pourrez passer des appels vidéos avec vos proches ou bien suivre vos réunions de travail sur son écran tactile de 8 pouces. Il dispose même d’une fonction de suivi « Smart Camera » pour vous placer toujours au milieu de l’écran.

D’ordinaire vendu à 149 euros, l’écran connecté Portal Mini de Facebook est souvent en promotion, comme en ce moment pour le Cyber Monday. On le retrouve à seulement 19,99 euros sur Rakuten (vendu par Boulanger).

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

