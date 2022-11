Le Xiaomi Mi 11 Ultra profite d’un énorme rabais de 630 € pour le Black Friday

Lancé l'année dernière, le smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra, doté d'une fiche technique haut de gamme, n'a rien perdu de son intérêt. Alors qu'il était proposé à 1 199 euros à sa sortie, ce modèle voit désormais son prix dégringoler sur Aliexpress, puisque le site le propose à 569 euros grâce à une réduction doublée d'un code promo.

Si Xiaomi s’efforce de proposer des smartphones abordables, mais tout de même puissants, la marque chinoise ne s’empêche pas pour autant de lancer des modèles premium dont les prix dépassent les 1 000 euros. Ce fut le cas en 2021 avec l’arrivée de la gamme Mi 11, au sein de laquelle figurait le Xiaomi Mi 11 Ultra. Ce smartphone, qui a récolté la note de 8/10 lors de notre test, propose une fiche technique puissante et un design original avec son large bloc photo à l’arrière. Si ses performances pouvaient justifier son prix élevé à sa sortie, il devient tout de même nettement plus intéressant lorsqu’il est affiché sous les 600 euros, comme c’est le cas en ce Black Friday.

Les points forts du Xiaomi Mi 11 Ultra

Un écran OLED QHD+ de 6,81 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Un appareil photo de qualité avec son petit écran OLED

Lancé à 1 199 euros, le Xiaomi Mi 11 Ultra est désormais proposé à 569 euros sur Aliexpress grâce au code promo BFFR100. Notez que le smartphone sera expédié depuis l’Espagne et qu’il s’agit là d’une version CN ROM.

Un smartphone (très) massif

Que les amatrices et amateurs de smartphones compacts détournent le regard : le Xiaomi Mi 11 Ultra s’adresse davantage à celles et ceux qui apprécient les (très) grands appareils. Avec ses dimensions de 74,6 x 164,3 x 8,38 mm et ses 234 grammes, ce modèle est en effet imposant, et pas très bien équilibré malheureusement, ce qui pourrait rendre sa prise en main un peu compliquée pour certains. Le smartphone marque tout de même des points sur la qualité de sa conception, avec son dos en céramique notamment.

Qui dit smartphone massif, dit forcément grand écran : le Xiaomi Mi 11 Ultra embarque en effet une dalle de 6,81 pouces, rien que ça. Un écran qui offre une qualité OLED excellente ainsi qu’une définition QWHD+ pour des images nettes et bien contrastées. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui apporte une très bonne fluidité dans l’affichage et une bonne réactivité.

Des performances élevées

La puissance du Xiaomi Mi 11 Ultra n’est pas en reste, puisqu’il intègre une puce Snapdragon 888 de Qualcomm, épaulée par 12 Go de mémoire vive et compatible 5G. Avec une telle configuration, vous pourrez aisément lancer tout type de jeux gourmands, dans les meilleures conditions graphiques, et sans souffrir d’aucun ralentissement.

Pour alimenter tout cela, on pourra compter sur une honorable batterie de 5 000 mAh. De quoi apporter une autonomie correcte, sans être transcendante. Avec la définition WQHD+ et le taux de rafraîchissement de 120 Hz (et adaptatif), le téléphone est en mesure de tenir une bonne journée. En revanche, le système de charge rapide et sans fil du smartphone sera tout à fait appréciable. Avec une puissance de 67 W dans les deux cas, vous pourrez lui faire récupérer ses 100 % en seulement 36 minutes, selon la marque.

Un module photo qui se fait vite remarquer

L’un des principaux atouts du Xiaomi Mi 11 Ultra se situe dans son dos et occupe même une place conséquente : il s’agit bien sûr du module photo, qui se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,12 pouce, un ultra grand-angle de 48 mégapixels avec un champ de vision de 128 degrés et d’un téléobjectif x5 de 48 mégapixels également, avec la possibilité de zoomer numériquement jusqu’à x120. Une polyvalence qui nous permet de capturer des clichés très bien détaillés, de jour comme de nuit, et qui a même remporté un prix. Notez que le smartphone pourra même enregistrer des vidéos en 8K à 24 ips relativement bien stabilisées.

Cerise sur le gâteau, le bloc photo du Xiaomi Mi 11 Ultra se munit aussi d’un petit écran OLED de 1,1 pouce, hérité du Mi Band 5. Ce dernier permet tout simplement d’avoir un retour vidéo pour prendre des selfies tout en profitant de la qualité des capteurs arrière. Il peut également afficher d’autres informations, comme l’heure et l’état de la batterie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 11 Ultra.

