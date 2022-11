Ce grand TV 4K Philips 75″ (Ambilight + HDMI 2.1) est à un prix hallucinant pendant le Black Friday

Un écran géant, prise en charge des meilleures normes vidéos, HDMI 2.1, et l’Ambilight : voilà pourquoi le TV Philips 75PUS8807/12 est intéressant, surtout pour son prix qui passe aujourd'hui de 1 299 euros à 999 euros.

Si Philips compte parmi ses références des téléviseurs avec dalle OLED, le constructeur continue de concevoir des téléviseurs LED mettant toujours en avant sa technologie Ambilight. C’est le cas du modèle 75PUS8807/12 de la gamme The One, qui en plus d’offrir une expérience immersive avec sa grande diagonale de 75 pouces, prend en charge les meilleures normes vidéos, et compte même un port HDMI 2.1. De sérieux atouts qui font de cette référence, un téléviseur à considérer maintenant qu’il passe sous les 1 000 euros grâce à cette offre lors du Black Friday.

Quels sont les atouts de ce TV ?

Son grand écran de 75 pouces avec Ambilight

Sa compatibilité 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Ses fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, VRR et Freesync

L’interface Android TV

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le TV Philips 75PUS8807/12 bénéficie de 300 euros de remise et s’affiche désormais au prix de 999 euros sur le site Darty. Et si vous êtes adhérents, en utilisant le code BLACK10 vous obtenez 90 euros en crédit de fidélité.

Une dalle LED certes, mais immersive

Philips a conçu une TV qui ne manque pas de charme, car une fois installée dans votre salon vous pourrez profitez d’une télé au design moderne arborant des bordures quasi inexistantes. Ce que l’on apprécie également, c’est la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité du constructeur donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné.

Sa diagonale de 75 pouces vient renforcer l’immersion, et est plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. Son écran LCD dispose d’un bon taux de contraste, sans pour autant se hisser au niveau des performances d’un écran OLED.

Un TV polyvalent

Heureusement sa fiche technique fait de ce TV, une télé à considérer. Il est compatible avec les meilleures normes vidéo du moment, en passant par le Dolby Vision, le HDR, HDR10 et HDR10+, sans oublier le Dolby Atmos pour le son. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K. Idéal pour les cinéphiles, ce TV est aussi adapté pour les gamers puisqu’il intègre un port HDMI 2.1. Cette connectique autorise la 4K à 120 images par seconde, tout en profitant d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. Le TV est également compatible AMD FreeSync pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante.

Enfin, l’autre grande qualité du téléviseur Philips, c’est qu’il tourne sous Android TV. Cette interface fluide donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, ainsi que l’Assistant Google ou encore Alexa, pour contrôler le téléviseur avec les commandes vocales.

Le Black Friday n'a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l'événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d'ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir.

