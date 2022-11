La Xbox Series S n’a jamais été aussi peu chère que pendant ce Black Friday

Si vous attendiez une baisse de prix avant de mettre la main sur la Xbox Series S, votre patience est maintenant récompensée, puisque la console next-gen de Microsoft bénéficie non seulement d'une réduction, mais aussi d'un code promo qui font passer son prix de 299,99 euros à 214,99 euros sur Rakuten (vendeur Boulanger).

La Xbox Series S est une console next-gen qui, même si elle est moins puissante et dénuée de lecteur disque, a tout de même l’avantage d’être plus abordable (et même la moins chère du marché), notamment en raison de coûts de production réduits. Mais pour le Black Friday, cette machine compacte et silencieuse devient encore moins onéreuse puisqu’elle bénéficie d’une promotion de 85 euros.

Les points forts de la Xbox Series S

La plus compacte des consoles next-gen

Elle peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps

Parfaite pour le Xbox Game Pass

Initialement affichée à 299,99 euros, puis réduite à 229,99 euros, la Xbox Series S est désormais proposée à 214,99 euros sur Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo BLACK15. Vous recevrez d’ailleurs 11,50 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Une petite console dématérialisée

Le premier point qui différencie la Xbox Series X de la Xbox Series S se situe au niveau de leur design. Si la Series X est massive, la Series S est nettement plus compacte et plus simple à installer sur un meuble TV. Cette version allégée sera donc plutôt discrète, surtout avec son look minimaliste tout en blanc. Outre ce design, la Series S se démarque également par son silence et son absence de surchauffe pendant les sessions de jeu, même si elle est dotée d’un ventilateur imposant placé au-dessus de la coque.

Mais ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que la Series S ne comporte pas de lecteur Blu-Ray. Vous ne pourrez donc pas utiliser vos anciens jeux Xbox (One, 360) en version physique ni jouer sur ceux que d’autres personnes vous auraient prêtés. Pour lancer des titres, vous devrez donc passer par le Microsoft Store pour acquérir vos jeux en version digitale, ou alors être abonné au Xbox Game Pass, qui vous donne accès à une large bibliothèque de jeux qui continue de s’enrichir. Autrement, la console s’accompagne d’une nouvelle manette (la même que la Series X), qui profite d’ajouts bien pratiques à l’image du bouton « Share », utile pour le partage de captures de scènes du jeu. Notons aussi les nouvelles gâchettes dotées de moteurs de vibrations supplémentaires, qui renforceront l’immersion dans le jeu.

Quelques concessions sur la puissance

Pour proposer une console next-gen plus abordable, Microsoft a dû faire quelques concessions, notamment au niveau des performances. La Xbox Series S est donc moins puissante que son aînée, avec 4 TFlops au lieu de 12 (rappelons que celui lui permet quand même d’être plus silencieuse). Concernant la définition, cette référence ne propose pas de 4K UHD comme son aînée. Ici, on aura simplement droit à du Full HD, avec une définition maximale de 1440p. La Xbox Series S pourra donc faire tourner des jeux en 1440p à 60 fps, ce qui est amplement suffisant pour les joueurs occasionnels.

Ce modèle embarque tout de même presque le même processeur AMD Zen 2 que sa grande sœur, et propose les mêmes fonctions de ray tracing, géré par une puce graphique RDNA 2. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go, qui a l’avantage de réduire considérablement les temps de chargement et d’assurer des lancements rapides de la console et des jeux, notamment grâce à la fonction Quick Resume.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

