Cet écran PC Samsung de 27″ qui fait aussi TV est à -21% pour le Cyber Monday

Après le Black Friday vient le Cyber Monday, une autre belle occasion de faire de bonnes affaires ! Le Samsung Smart Monitor M5 de 27 pouces est en ce moment en promotion puisqu'on le trouve à 185 euros au lieu de 233 euros, le tout pour un écran d'ordinateur qui fait aussi téléviseur.

Le Cyber Monday est une journée de promotion qui permet aux marchands de finir leur déstockage de fin d’année. Samsung est de la partie avec son Smart Monitor M5 de 27 pouces puisqu’il est en réduction de 21% sur Amazon.

Le Samsung Smart Monitor M5, c’est quoi ?

Un écran d’ordinateur qui comprend un système smart TV

Une dalle de 27 pouces Full HD

Une vraie télécommande

Habituellement proposé au prix de 233 euros, on trouve ce jour-ci le Samsung Smart Monitor M5 27″ à 185 euros sur Amazon, soit une réduction de 21%.

Un écran d’ordinateur efficace

Le Samsung Smart Monitor M5 est tout d’abord un écran d’ordinateur. Il propose une dalle de 27 pouces au format 16:9 avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est juste ce qu’il faut pour faire de la bureautique de façon confortable.

La luminosité maximale de 250 cd/m² et le temps de réponse de 4 ms suffira pour la plupart des usages, mais vous pourriez être limité si vous jouez à des jeux vidéo. Pour autant, on a droit à du HDR10. Attention cependant, on ne peut pas faire pivoter cet écran Samsung ou régler sa hauteur, on peut seulement l’incliner vers le haut.

Si les haut-parleurs du Smart Monitor M5 ne vous suffisent pas, vous pouvez brancher un casque, des écouteurs ou une enceinte grâce au Bluetooth 4.2. Aussi, on peut le fixer sur un pied ou au mur avec la compatibilité VESA (100 par 100 mm).

Mais aussi un vrai téléviseur Samsung

D’un autre, côté, il s’agit d’un véritable téléviseur, puisqu’on a droit à une télécommande et à Tizen, le système d’exploitation pour téléviseurs de Samsung. Il permet d’accéder à ses services de SVoD préférés, comme Netflix ou Prime Video, ou à ses applications de streaming musical, à l’instar de Spotify. On peut tout de même brancher une console et un ordinateur en même temps puisqu’on a deux ports HDMI 1.4 ; il y a également deux ports USB.

C’est dans cet usage hybride que le Samsung Smart Monitor M5 révèle tout son potentiel : il sert à la fois d’écran d’ordinateur et de téléviseur. Si vous habitez dans un studio ou que vous avez un petit salon, c’est parfait, d’autant plus que la taille de 27 pouces est suffisante pour un téléviseur. Si ce n’est pas assez pour vous, sachez qu’il existe une version 32 pouces de ce téléviseur un peu particulier. Cet écran est d’autant plus pratique qu’il y a la fonction Auto Source Switch, qui permet de changer de source de façon automatique, pour passer de Tizen à votre ordinateur par exemple.

