L’enceinte connectée Sonos Move est 100 € moins chère avec le Cyber Monday

Ce lundi 28 novembre est sous le signe du Cyber Monday, une grosse journée pleine de promotions ! L'audio n'est pas en reste puisque l'enceinte connectée Sonos Move passe de 399 euros à 299 euros seulement sur le site de la Fnac.

Ce Cyber Monday est riche en offres sur plein de produits différents, notamment sur l’audio. Aujourd’hui uniquement, la Sonos Move est par exemple disponible avec une remise de 100 euros, soit une réduction de 25 % sur le prix de base.

La Sonos Move, c’est quoi ?

Google Assistant intégré

Une bonne qualité audio

L’écosystème Sonos

Habituellement, l’enceinte Sonos Move est vendu à 399 euros. Cependant, durant ce Cyber Monday, elle est commercialisée à seulement 299 euros sur le site de la Fnac.

L’expertise Sonos se retrouve dans cette enceinte

Ce modèle est la première enceinte Bluetooth de Sonos, qui plus est portable, sortie en 2019 et elle est conçue pour fonctionner tout autant en intérieur qu’en extérieur. Elle peut être contrôlée via le Bluetooth, mais aussi via le Wi-Fi, ce qui permet de profiter de Spotify Connect ou d’AirPlay 2 d’Apple.

Cette enceinte fonctionne donc sur batterie et on peut l’emmener partout grâce à sa poignée de transport, que ce soit pour aller sur une terrasse ou partir en week-end. Elle n’est pas conçue pour être mise dans un sac avec sa hauteur de 24 cm et son poids de 3 kg. On peut la recharger en la posant sur son socle, ou via USB-C et profiter de dix heures d’autonomie au maximum.

Le grand avantage de la Sonos Move, c’est la qualité du son qui en sort : « chaud, dynamique et percutant, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur », écrivions-nous dans notre test. Le son sort à 360 degrés, ce qui facilite la couverture d’une pièce entière, en la posant au milieu. D’ailleurs, il y a la technologie TruePlay, qui permet de calibrer les haut-parleurs en fonction de leur environnement afin d’adapter le son.

Des fonctionnalités vraiment intéressantes : multi-room et assistant vocal

On peut également profiter de l’application Sonos et utiliser la fonction multi-room du constructeur, avec vos autres enceintes Sonos, comme la Sonos One. On peut aussi faire fonctionner deux Sonos Move en stéréo en les associant dans l’application mobile.

Comme cette dernière, on trouve la compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa. Cela permet de contrôler la Sonos Move (volume, piste, etc.), mais aussi de faire les mêmes requêtes qu’on peut effectuer sur d’autres enceintes connectées : la météo, les informations, le contrôle de ses objets connectés, etc.

Pour en savoir plus sur cette enceinte connectée, nous vous invitons à lire notre test de la Sonos Move.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

