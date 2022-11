À peine 5 euros pour cette batterie externe Samsung lors du Cyber Monday

Une batterie externe est de mise quand on vient à manquer régulièrement d’autonomie sur son smartphone. Aujourd’hui celle de Samsung d’une capacité de 10 000 mAh avec charge rapide est à seulement 4,99 euros contre 29,99 euros.

Même si nos téléphones sont de plus en plus endurants côté autonomie, ou que les constructeurs boost la charge, il est toujours indispensable de s’équiper d’une batterie externe lorsqu’on est pas à proximité d’une prise. Samsung en propose, et l’une d’elle est bien pratique puisqu’en plus d’être compact malgré ses 10 000 mAh, elle propose la charge rapide. Cerise sur le gâteau, vous pouvez vous l’offrir pour moins de 5 euros.

Cette batterie externe Samsung propose…

Un format compact et facile à transporter

Une charge rapide de 25 W

Une capacité de 10 000 mAh

Avec un prix barré à 29,99 euros, la batterie externe Samsung (10 000 mAh) est affiché à 24,99 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR de 20 euros, elle tombe à 4,99 euros.

Une batterie idéale au quotidien

En matière de batteries externes, Samsung est sans conteste une valeur sûre. Ce modèle ne déroge pas à cette règle, et saura se montrer robuste au quotidien. Cette batterie propose pas moins de 10 000 mAh pour recharger tous vos appareils. À titre d’indication, et selon la marque, elle permet de recharger par deux fois entièrement un smartphone standard.

En plus de sa grande capacité, qui sera d’une grande aide si aucune prise n’est à portée de main elle est aussi compact. Avec un poids de 240 grammes, elle peut se transporter facilement dans la poche d’un sac sans alourdir la charge outre mesure. Esthétiquement, elle met l’accent sur la sobriété, d’autant plus avec un revêtement argenté passe-partout.

Qui recharge rapidement votre appareil

Le gros avantage de cette batterie vient de son système de recharge d’une puissance de 25 W. Cette puissance ne pourra être atteinte si vous chargez deux appareils en même temps. En revanche, Samsung privilégie tout de même son propre matériel, tandis que la charge reste bloquée à 15 W pour les appareils des autres marques.

Côté connectique, la batterie est équipée d’un port USB-A et d’un port USB-C prévu pour la recharge de la batterie elle-même, sans oublier le câble pour la brancher. En revanche, vous devrez utiliser le bloc d’alimentation de votre smartphone, ou autre.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

