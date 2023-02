Xiaomi 12 : quand un smartphone premium coûte le prix d’un milieu de gamme grâce aux soldes

Le Xiaomi 12 est un smartphone proposant une expérience premium avec un tarif plus contenu. C’est d’autant plus vrai maintenant que son prix chute à 399 euros, pour la version 256 Go, vendu au départ à 899,90 euros.

Xiaomi a dévoilé il y a quelques semaines ses nouveaux fleurons. En revanche, les Xiaomi 13 n’ont pas encore de date de sortie en France. Si vous êtes donc à la recherche d’un smartphone haut de gamme de la marque, il faut donc se diriger vers le Xiaomi 12. Ce dernier présente des caractéristiques premium tout en conservant un prix bas. Il est d’ailleurs en promotion et même moins cher pendant les soldes d’hiver avec 500 euros de remise.

Quels sont les atouts du Xiaomi 12 ?

Le design compact et bien fini

L’écran de 6,28 pouces Amoled à 120 Hz

La charge rapide efficace

Proposé au lancement à 899,90 euros pour sa version 8 + 256 Go, le Xiaomi 12 se négocie pendant les soldes à seulement 399 euros sur la boutique Orange.

Un joli smartphone agréable en main

Une fois en main, le Xiaomi 12 fait l’effet d’un petit smartphone au look réussi dans un monde rempli de grandes dalles. Avec une diagonale de 6,28 pouces, il est vraiment agréable à prendre en main par sa légèreté et sa finesse. Côté affichage, le 12 mise sur une dalle Amoled en Full HD+ très lumineuse et contrastée. Elle est très agréable pour regarder du contenu, et ça l’est encore plus avec les deux haut-parleurs signés Harman Kardon, compatibles Dolby Atmos. On retrouve aussi un taux de rafraichissement capable de monter jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface.

Au dos, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Dans l’ensemble, le Xiaomi 12 sera un bon compagnon, notamment grâce à son objectif principal, mais ne brillera pas pour les photographes en herbe.

Performant au quotidien, et une charge rapide bienvenue

À l’intérieur du Xiaomi 12, c’est la puce Snapdragon 8 Gen 1 de chez Qualcomm qui fait fonctionner l’ensemble. Lors de notre test, le smartphone a fait monter la température au point où cela peut même en devenir désagréable lorsque vous jouez. Cette chauffe est amenée dans le cadre d’une utilisation intensive et notamment lors de lancement de jeux gourmands. Autrement, cette configuration est tout à fait efficace au quotidien. Vous pourrez tout de même compter sur une expérience fluide, et même du réseau 5G. Sachez que vous pouvez aussi installer la bêta d’Android 13.

Enfin, pour tenir la cadence, le Xiaomi 12 intègre une batterie de 4 500 mAh. Il ne brille pas pour son endurance, qui le fera tenir sur une journée avec une utilisation modérée, sans aller au-delà. Fort heureusement, sa charge rapide 67W sauve la mise puisqu’elle permet de récupérer rapidement de la batterie. Lors de notre test, le téléphone de Xiaomi est passé de 28 à 98 % de charge en 30 minutes seulement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test sur le Xiaomi 12.

