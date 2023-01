Pixel 7 et 7 Pro : le meilleur de Google au meilleur prix pendant les soldes

Les Google Pixel 7 et 7 Pro sont sortis il y a à peine quelques mois et les voilà déjà en promotion pendant les soldes d'hiver. Chez Cdiscount, ils perdent ainsi entre 50 et 150 euros grâce à une remise immédiate.

Fidèle à sa marque de fabrique, Google est revenu en 2022 avec deux nouveaux smartphones : les Google Pixel 7 et 7 Pro. Pixel Expérience améliorée et photographie optimisée, le cru 2022 était proposé à moins de 1 000 euros. Pendant les soldes, leurs prix sont encore plus intéressants avec des réductions allant de 50 euros pour l’un et jusqu’à 150 euros pour l’autre.

Les points fort des Google Pixel 7 et 7 Pro

L’expérience Android à son meilleur niveau ;

un appareil photo boosté à l’IA de Google ;

un très bon rapport qualité/prix y compris sans les soldes.

Ce que le Google Pixel 7 Pro a en plus

Un module téléobjectif supplémentaire ;

un Super Res zoom ;

une batterie un peu plus imposante.

Les soldes font ainsi baisser le prix de ces deux très bons smartphones. Le Pixel 7 passe alors de 649 à 599 euros, et le Pixel 7 Pro passe de 899 à 749 euros, soit 150 euros d’économie pour ce dernier.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Google Pixel 7 et 7 pro. Les tableaux s’actualisent automatiquement.



Google Pixel 7 : un excellent rapport qualité/prix

Petit et puissant, le Google Pixel 7 cristallise le meilleur de Google dans un format raisonnable de 6,3 pouces, très agréable à la prise en main. Équipé d’Android 13 pur, il assure une expérience utilisateur fluide et sans contrainte. Son gros atout : il bénéficie de trois ans de mises à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Son double module photo de 50+12 mégapixels offre des prises de vues très réussies d’autant qu’il est épaulé par la présence de la puce Google Tensor G2 qui optimise le rendu de chaque prise de vue. La puce made in Google permet également d’améliorer la navigation et de maximiser l’autonomie de la batterie de 4 355 mAh.

Pour en savoir plus sur le Google Pixel 7 vous pouvez consulter le test de la rédaction.

Google Pixel 7 Pro : un Google Pixel 7 avec un twist

Reprenant cette fiche technique très complète, le Google Pixel 7 Pro ajoute à celle-ci quelques caractéristiques supplémentaires. Légèrement plus grand, son écran OLED de 6,7 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120Hz (contre 90 pour le modèle classique).

Il gagne également un téléobjectif supplémentaire de 48 mégapixels, parfait pour utiliser l’option High Res Zoom qui offre un zoom optique x5 et un zoom numérique allant jusqu’à x30. Sa batterie est enfin un peu plus imposante avec 5000 mAh au compteur. De quoi tenir jusqu’à 72 heures d’affilée.

Pour en savoir plus sur le Google Pixel 7 Pro, vous pouvez consulter le test de la rédaction.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

