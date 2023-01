Besoin de gros stockage pour votre PS5 ? Ce SSD de 2 To perd 170€ pendant les soldes

Vous en avez assez de devoir supprimer tel ou tel jeu de votre PS5 pour en installer un autre ? Il faudra forcément passer par du stockage supplémentaire et la meilleure solution reste les SSD internes compatibles. C'est le cas de ce Seagate FireCuda de 2 To disponible à 209 euros au lieu de 380 chez Boulanger.

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PS5 ou vous souhaitez tout simplement passer à la vitesse supérieure sur votre PC ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Pendant les soldes d’hivers, il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Seagate, le Firecuda 530, qui est disponible avec 170 euros de remise dans sa version 2 To.

Les caractéristiques du SSD NVMe Seagate Firecuda 530

Des débits allant jusqu’à 7300 Mo/s

Compatible PS5

2 ans de garantie

Au lieu de 379,99 euros, le SSD NVMe Seagate Firecuda 530 de 2 To est actuellement disponible en promotion à 209,10 euros chez Boulanger, soit 44 % de remise immédiate.

Assez de supprimer ses jeux pour en installer d’autres !

La PS5 affiche un fier 1 To de stockage, elle ne dispose finalement que de 667 Go dédiés à l’installation de jeux. On arrive donc vite à saturation au bout de quelques jeux AAA installés. Heureusement, elle permet d’ajouter du stockage supplémentaire par l’intermédiaire d’un SSD NVME compatible. Nous vous conseillons d’ailleurs notre article dédié qui vous donnera les étapes pour installer ce dernier et d’effectuer les transferts de données si besoin.

Mais la PS5 n’est pas forcément la seule bénéficiaire, vous pouvez bien sûr installer sur votre PC si la carte mère de celui-ci dispose d’un port M.2 PCI Express en version 3.0 ou 4.0.

Jusqu’à 15 fois plus rapide qu’un SSD classique

Le format NMVe permet des vitesses de transferts très élevées grâce au mode PCI Express, celui-là même que les cartes graphiques utilisent. Le Firecuda 530 est capable de monter jusqu’à 7300 Mo/s en lecture séquentielle et 6900 Mo/s en écriture séquentielle. C’est également un format très durable puisque ce modèle est capable de tenir une charge de 300TB de durée de vie. Une stabilité parfaite pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu et les applications d’ingénierie exigeantes.

Crucial prévoit tout de même une garantie de 2 ans sur ce SSD afin que palier à tout problème potentiel.

