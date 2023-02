Amazon balance ses meilleures offres pour le dernier jour des soldes d’hiver

Durant ces soldes d'hiver 2023, Amazon compte bien proposer une vague de promotions sur différents produits tech. On vous a compilé les meilleures offres.

Les soldes d’hiver sont une période généralement très attendue par les consommateurs, qui souhaitent faire de bonnes affaires après les fêtes de fin d’année. Et, même les produits tech les plus recommandés n’échappent pas aux promotions. Sur Amazon, il est, par exemple, facile de dénicher d’excellents prix, la preuve avec cette sélection des meilleures offres des soldes.

Les meilleures offres des soldes sur Amazon

DJI FPV

Bien que le DJI FPV soit un modèle qui s’adresse davantage aux professionnels, il n’en reste pas moins que ce drone peut être piloté par un amateur. Et, si vous souhaitez en procurer un, vous pouvez obtenir une réduction de 600 euros du prix d’origine sur ce modèle pendant les soldes d’hiver.

Qu’attendre du DJI FPV ?

Une grande autonomie pour une portée de 10 km

Enregistrement vidéo en 4k@60 fps avec capteur grand angle de 150°

Trois modes de vol et km/h de vitesse de pointe

Lancé à 1 349 euros, mais maintenant affiché à un prix barré de 1 029 euros, le DJI FPV est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros chez Amazon.

Apple Watch SE 2022

Êtes-vous de ceux qui aiment rester connectés lors de vos activités physiques ? Désirez-vous avoir à disposition vos données de santé et de sommeil ? Cherchez-vous une montre connectée pas trop chère, mais performante ? L’Apple Watch SE (2022) cache toutes ces cases et bien plus encore.

Qu’attendre de l’Apple Watch SE ?

Ecran OLED LTPO

La certification IP 68

Le suivi précis des activités

Au lieu de 199 euros habituellement, l’Apple Watch SE est maintenant disponible en promotion à 269 euros chez Amazon.

Ring Video Doorbell 4

Une sonnette connectée est suffisamment efficace pour jouer le rôle d’une caméra de surveillance, et garder ainsi un oeil sur ce qui passe devant votre entrée. La Ring Video Doorbell 4 d’Amazon vous permet de savoir qui sonne à la porte et d’interagir en vocal avec eux (livreur, démarcheur, amis) tout en les voyant en vidéo, et cela, où que vous soyez. Et, à l’occasion des soldes, la sonnette connectée du géant américain perd 40 euros de son prix.

Les plus de la Ring Video Doorbell 4

Simple à installer

Filme en 1080p avec vision nocturne

Détecte les mouvements et fonctionne avec Alexa

Avec un prix barré à 199,99 euros, la sonnette connectée Ring Video Dorbell 4 s’affiche à présent à 159,99 euros sur Amazon, soit 20 % de remise.

iPhone SE 5G 2022

Apple a abandonné le format mini pour ses iPhone, mais la marque à la Pomme propose tout de même un smartphone au format compact avec sa gamme SE. En 2022, la firme de Cupertino a lancé un nouveau modèle, qui ressemble exagérément à l’ancien, avec toutefois plus de puissance sous la coque. Pour les soldes, on le trouve avec 10 % de réduction.

Qu’attendre de l’iPhone SE 5G 2022 ?

Le bon processeur A15 Bionic

Un écran Retina HD de 4,7 pouces

Compatible 5G

Au lieu de 559 euros habituellement, l’iPhone SE 5G 2022 est maintenant disponible en promotion à 508 euros chez Amazon.

iRobot Roomba i5 (5152)

Les soldes d’hiver sont une occasion pour se procurer des produits high tech au meilleur prix. Si vous êtes à la recherche d’aspirateur robot 2 en 1, l’iRobot Roomba i5 (5152) est une référence abordable dans le domaine. Et, aujourd’hui, ce modèle est même encore moins cher que d’habitude grâce à cette remise immédiate de 27 %.

Qu’attendre du iRobot Roomba i5 (5152) ?

Une cartographie intelligente embarquée

Compatible Google Assistant et Alexa

Mise à jour et nouvelles fonctionnalités automatiques avec iRobot OS

Au lieu de 449 euros habituellement, le iRobot Roomba i5 (5152) est maintenant disponible en promotion à 329 euros sur Amazon.

Realme Buds Air 3

Après une très bonne paire d’écouteurs, Realme revient à la charge avec les Buds Air 3. Ces derniers s’inspirent des Buds Air 2, et ont de nombreuses qualités à faire valoir, comme la présence de la réduction de bruit. Ils ont l’avantage d’être abordables et profitent aujourd’hui de la fin des soldes pour perdre 30 euros de leur prix.

Pourquoi choisir les Buds Air 3 de Realme ?

Pour la qualité de réduction de bruit

Le confort d’utilisation

La qualité audio et le Bluetooth multipoint

Au lieu d’un prix barré à 79,99 euros, les Buds Air 3 de Realme se négocient à moins de 50 euros sur Amazon, soit près de 40 % de réduction.

microSD Samsung Evo Select

De nombreuses microSD permettent d’augmenter la capacité de stockage de votre appareil, mais également de bénéficier de vitesses de transfert élevées ou encore de la possibilité d’enregistrer des vidéos tournées en 4K, et ce, à moindre coût. C’est ce que propose la microSD Samsung Evo Select, avec ses 512 Go de stockage. Pour mettre la main dessus, le moment est tout choisi puisqu’elle bénéficie d’une réduction de près de 30 euros.

Les atouts de cette microSD

Capable d’enregistrer des vidéos 4K

Lance rapidement vos applications grâce à sa certification A2

Une belle quantité de stockage : 512 Go

Habituellement à 76 euros, la microSD Samsung Evo Select avec 512 Go de stockage bénéficie de 36 % de remise et s’affiche à 48,99 euros sur le site Amazon.

iRobot Roomba i7+

Le Roomba i7+ est un aspirateur robot premium de la marque iRobot. En plus d’assurer une aspiration puissante pour eliminer les poussières, il possède un atout supplémentaire, celui d’être vendu avec une station de vidage pour que vous n’ayez à vous préoccuper de rien. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, il profite d’une réduction de 650 euros grâce à cette offre pour la fin des soldes.

L’essentiel à retenir de l’iRobot Roomba i7+

Un aspirateur efficace pour nettoyer vos sols

Apprend et suggère des routines

Avec un système de vidage automatique

Vendu à sa sortie à 1199 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ avec sa station de vidage automatique est aujourd’hui bien plus accessible et se négocie à 549,99 euros sur Amazon.

Arlo Pro 3

Réputé dans le domaine des caméras de surveillances, Arlo compte un bon nombre de références comme la Pro 3. Si ce n’est pas le dernier modèle de la marque, cette caméra est bien efficace pour surveiller votre domicile. Elle propose une image en qualité 2K HDR, avec un champ de vision élargi pour avoir le plus de choses possible. Parfaite pour vous rassurer, l’Arlo Pro 3 a tout ce qu’il faut pour sécuriser votre domicile et pour moins cher en ce moment, car le lot de 4 caméras profite d’une belle réduction de plus de 600 euros.

Que propose ce pack de surveillance ?

Quatre caméras de surveillance sans fil qui filme en 2K

Avec une vision nocturne

Un projecteur et une alarme intégrée

Habituellement à 999 euros, le lot de quatre caméras Arlo Pro 3 est désormais affiché à 381 euros sur le site d’Amazon, soit une économie de 660 euros sur la facture.

En alternative moins chère, il existe un pack contenant deux caméras de surveillance Arlo Pro 3 à 195 euros contre 599 euros habituellement.

Apple Watch Series 8

Dernier-née des wearables Apple, la Series 8 reprend ce qui marchait bien sur l’Apple Watch Series 7 et apporte quelques améliorations mineures. Et, si vous êtes intéressés par ce modèle, il s’affiche à un prix inédit à l’occasion des soldes.

Quels sont les points forts de la Series 8 ?

Un écran de très bonne facture

Un GPS précis et des fonctions sportives et santé avancées

WatchOS et sa fluidité

L’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS) est sortie au prix de 499 euros. Cependant, pour la fin des soldes, la montre connectée d’Apple est en promotion à 439 euros dans tous les coloris sur Amazon.

Blink Video Doorbell

Avec l’ajout d’une caméra, les sonnettes sont plus pratiques et plus intelligentes. Sur le marché, on y trouve la Ring Video Doorbell d’Amazon, une sonnette capable de filmer en 1080p pour vous montrer qui se trouve au pied de votre porte et interagir vocalement avec les visiteurs. Vous allez pouvoir mieux garder un œil sur votre domicile, le tout pour moins 35 % de moins que d’habitude grâce aux soldes.

Une sonnette connectée intéressante

Pour son installation simple

Pour sa qualité vidéo 1080p, et la vidéo infrarouge la nuit

Pour sa capacité à détecter les mouvements

Initialement à 59,99 euros, la sonnette connectée Blink Video Doorbell est en promotion à 38,99 euros sur Amazon.

Fire TV Stick 4K Max

Diverses raisons rendent les clés HDMI intéressantes : un OS régulièrement mis à jour, optimisations poussées de la performance graphique et sonore, facilité d’utilisation, accessibilité… Parmi les meilleurs modèles, il y a le Fire TV Stick 4K Max qu’Amazon accorde 25 euros de réduction à l’occasion des soldes.

Les atouts du Fire TV Stick 4K Max

Compatible Dolby Vision, HDR, HDR10+, Dolby Atmos et 4K

Les meilleures plateformes TV

Prise en charge du Wi-Fi 6

Au lieu de 64,99 euros habituellement, le Fire TV Stick 4K Max est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Smart Band 7

Pour vous aider à suivre vos activités sportives mais aussi votre santé, les bracelets connectés sont des accessoires parfaits. Aujourd’hui ces petits tracker sont bourrés de fonctionnalités, proches parfois des montres connectées, pour offrir un suivi complet. Le Smart Band 7 de Xiaomi en est la preuve, il propose un suivi d’activité assez complet et convaincant surtout pour son prix qui est d’ailleurs plus accessible grâce à cette remise de près de 35 % sur son prix initial.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre test sur le Xiaomi Smart Band 7.

La Xiaomi Smart Band 7, c’est quoi ?

Un écran OLED plus large, de bonne qualité

Des mesures de santé précises, et un bon suivi côté sport

Une autonomie solide

Affiché à 69,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 est désormais disponible en promotion à 45,90 euros sur Amazon.

Kit de surveillance Blink

Pour combiner plusieurs caméras de surveillance, il faut généralement y mettre le prix. Néanmoins, Amazon propose un kit très intéressant pour garder un œil à votre domicile sans demander une somme conséquente. Dans le kit, on y trouve sa Blink Outdoor, une caméra extérieure qui alerte en cas de mouvement et filme en 1080p, mais aussi la Blink Mini. Il s’agit d’une petite caméra pensée pour l’intérieur qui offre des images nettes, même de nuit. Réunie, ces deux produits apportent un plus de sérénité et sont dans un pack profitant de 60 euros de réduction.

Que contient ce kit de surveillance ?

Une caméra extérieure qui filme en FHD de jour

Avec une vision nocturne et détection des mouvements

Accompagnée d’une petite caméra pour l’intérieur

Généralement au prix de 129,97 euros, le kit de surveillance contenant une Blink Outdoor, une Blink Mini et un Blink Sync Module 2 (pour le stockage) est actuellement en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon.

Google Pixel Buds-A Series

Sortis en 2021, les Google Pixel Buds A-Series se défendent toujours bien aujourd’hui, avec leur format confortable, leurs basses profondes et bien travaillées, ou encore leur bonne autonomie. Pendant ces soldes d’hiver, ces écouteurs true wireless ont en plus l’avantage d’être très abordables, puisqu’ils sont 25 % moins chers qu’auparavant.

Les points essentiels des Google Pixel Buds A-Series

Un design confortable

Des basses riches et profondes

Une bonne réduction de bruit passive

Auparavant vendus à 99,99 euros, les Google Pixel Buds A-Series sont désormais affichés à 74,25 euros sur Amazon.

MacBook Air 2022 M2

Deux ans après la sortie du MacBook Air 2020, Apple renouvèle son best-seller en apportant non seulement une puce plus puissante, mais aussi un tout nouveau design. Le MacBook Air 2022 ne fait pas l’unanimité en raison de son prix trop élevé à sa sortie, et le MacBook Air 2020 toujours proposé dans le catalogue d’Apple, reste un très bon PC portable. Aujourd’hui, c’est avant tout grâce à une remise de 150 euros que le modèle 2022 devient plus recommandable.

Le MacBook Air 2022 en quelques mots

Un design repensé et un écran bien calibré

La puissance de la puce M2

Une machine très endurante et silencieuse

Avec un prix barré à 1 499 euros, le MacBook Air 2022 M2 est en ce moment plus accessible : il est affiché à 1 349 euros sur Amazon.

Sony Xperria 10 IV

Le modèle Xpéria 10 IV est le smartphone abordable de Sony. Le constructeur a fait quelques concessions pour abaisser le prix de la facture, mais il plaira à la plupart des utilisateurs pour son petit format. Il dispose d’une dalle Oled de 6 pouces limité à 60 Hz, mais avec une défintion FHD+ et un ratio 21:9. La partie photo n’a pas été mise de côté : les trois capteurs sont aidés d’une stabilisation optique et logicielle pour la vidéo ainsi qu’une prise de vue HDR automatique et un mode nuit. Il se montre efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes et tiendra une bonne journée.

Les points forts du Sony Xperia 10 IV

L’écran Oled Full HD+ de 6 pouces avec un ratio 21:9

Un SoC efficace : Snapdragon 695 5G

Un module photo convaincant

Une grande batterie de 5 000 mAh

Proposé à 499 euros, le Sony Xperia 10 IV est actuellement en promotion à 383 euros sur Amazon.

TV Philips 55OLED707/12

Si Philips compte un bon nombre de téléviseurs LCD, le constructeur propose également des modèles avec une dalle Oled. Ils ont de quoi rivaliser avec la concurrence avec leur fiche technique complète, mais surtout grâce à la technologie Ambilight, mais aussi par rapport à son prix, qui devient encore plus bas en tombant à moins de 1 000 euros durant les soldes. Une belle affaire à saisir pour profiter de vos films et séries, et même vos sessions de jeux dans les meilleures conditions.

Quels sont les atouts de ce TV Philips ?

Une dalle Oled de 55 pouces avec la technologie Ambilight

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Atmos

Les fonctionnalités gaming (HDMI 2.1, VRR, ALLM)

Sans oublier Android TV

Avec un prix barré à 1 399 euros, le téléviseur Philips 55OLED707/12 s’affiche désormais à 989 euros sur Amazon, grâce à 30 % de remise immédiate.

Realme Buds Air 3 Neo

Après avoir conçu une très bonne paire d’écouteurs sans fil, les Buds Air 3, Realme conçoit des true wireless plus accessibles encore pour satisfaire les petits budgets. Les Buds Air 3 Neo sont dépourvus de la réduction de bruit, mais assurent de belles prestations audio pour leur prix. En ce moment, ils sont d’ailleurs moins chers après 25 % de réduction.

Les Realme Buds Air 3 Neo proposent…

Un bon confort

La suppression de bruit ambiant lors des appels

L’autonomie confortable couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 39,99 euros, les Realme Buds Air 3 Neo sont actuellement disponibles en promotion à 29,99 euros sur Amazon.

Oppo Find X5

Oppo devrait très prochainement sortir sa nouvelle fournée 2023. En attendant, le Find X5 garde de sérieux atouts grâce à sa fiche technique premium. Entre performances, écran, photo, et style, c’est le smartphone du parfait compromis. Et, à l’occasion des soldes, Amazon propose l’offre la plus intéressante du moment avec 350 euros de remise sur son prix d’origine.

Un téléphone que l’on apprécie pour …

Ses belles finitions et son écran Oled de qualité

Son interface ColorOS plaisante à utiliser

Son chargeur rapide de 80W

Disponible à sa sortie au prix de 999 euros, l’Oppo Find X5 est actuellement affichée à un prix plus doux sur Amazon : 649 euros.

Apple Watch Ultra

De nombreuses rumeurs annoncées l’arrivée prochaine d’une Apple Watch « Pro ». Hormis le nom, celles-ci se sont révélées vraies puisque la firme californienne a dégainé une troisième montre connectée dans son catalogue : l’Apple Watch Ultra. Au vu de son appellation, cette montre connectée ne s’adresse pas au grand public et vient plutôt se destiner à des sportifs de haut niveau. Pour les professionnels intéressés par cette tocante, sachez qu’elle est actuellement remisée à près de 10 %.

L’Apple Watch Ultra, c’est quoi ?

Une montre résistante et étanche

Un GPS double fréquence efficace

Un suivi de fréquence cardiaque précis

Une autonomie solide

Avec un prix de départ à 999 euros, l’Apple Watch Ultra se trouve à ce jour en promotion à 923,96 euros sur Amazon.

OnePlus Nord 2T

Avec sa gamme Nord, OnePlus propose des appareils milieu de gamme polyvalent. Le Nord 2 s’est vu récemment remplacé par une variante : le Nord 2T. Ce modèle sera satisfaire la plupart des utilisateurs, sans avoir à briser votre tirelire pour acheter un smartphone premium. Il se vend à un prix abordable tout en promettant d’exploiter au mieux le savoir-faire de la marque. Avec l’arrivée des soldes, il voit son prix chuter grâce à une réduction de 130 euros.

Le OnePlus Nord 2T en quelques mots

Un écran Amoled de 6,43 pouces à 90 Hz

Un SoC puissant pour le jeu avec le Dimensity 1300

Une charge rapide de 80 W

Lancé à 429 euros, le OnePlus Nord 2T profite de 30 % de réduction et s‘affiche à 299 euros sur le site Amazon.fr.

SSD NVMe Crucial Plus 1 To

Vous êtes un peu juste côté stockage ? Sur votre PS5 ou votre PC ? La solution évidente, c’est le SSD. Pendant les soldes, il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants et les moins chers de chez Crucial, le P5 Plus, qui est disponible avec près de 50 euros de remise dans sa version 1 To. Ce dernier remplit bien les exigences de Sony, en proposant des vitesses de lecture assez élevées et une bonne capacité de stockage pour booster votre PS5.

Quels sont les points forts de ce SSD ?

Il propose des débits allant jusqu’à 6 600 Mo/s

Il offre une quantité de stockage de 1 To

Compatible PS5 et PC avec port PCIe 4.0

Au lieu d’un prix barré à 139,49 euros, le SSD Crucial P5 Plus (CT1000P5PSSD8) format M.2 de 1 To est en promotion et passe ainsi à 99,94 euros sur Amazon.

