Samsung The Frame : la version 55 pouces de 2022 bénéficie de 600€ de réduction pour les soldes

Avec la gamme de TV The Frame version 2022, les téléviseurs au design atypique transforment votre salon en galerie d’art. Et pour profiter de cette dernière version, c’est l’occasion parfaite puisque ce modèle de 55 pouces passe de 1 499 euros à 889 euros.

En ayant créé et misé sur ses téléviseurs QLED, Samsung devait trouver un moyen de se démarquer par rapport aux fameux écrans OLED de LG, technologiquement plus avancés. La gamme The Frame est née de cette idée, en plus d’une volonté de faire de la TV, une œuvre d’art à part entière. Pendant les soldes, on peut trouver le modèle de 2022 en version 55 pouces pour un peu plus de 600 euros de réduction chez Rue du commerce durant les soldes.

Le Samsung The Frame en bref

Le design en forme de tableau d’intérieur

Une dalle 100 Hz QLED 4K de 55 pouces

Compatible HDR 10+, HDR HLG et FreeSync Premium

Durant les soldes, la TV Samsung The Frame QE55LS03B est affichée à 889 euros sur le site de Rue du Commerce au lieu de 1499 à son lancement.

Un téléviseur à afficher fièrement dans son salon

Si vous ne souhaitez pas d’un banal écran de télévision, la gamme The Frame de Samsung est réellement une bonne orientation. Ce modèle a été pensé pour être affiché comme une œuvre de maître fièrement dans un salon ou dans un endroit prévu pour. Il dispose d’un design épuré et ses bordures qui rappellent celles d’un véritable tableau. Clairement, l’illusion est parfaite, surtout lorsque le téléviseur se met en veille avec un affichage de milliers d’œuvres d’art disponibles sur l’Art Store. Évidemment, on peut aussi y afficher ses propres contenus ou photos personnelles à la manière d’un cadre numérique, mais d’une bien meilleure manière. Pour économiser de l’énergie, la TV est pensée pour s’éteindre automatiquement lorsque personne n’est dans la pièce grâce à son capteur de mouvement. Tout a été pensé dans ce sens avec notamment l’apport du boîtier One Connect qui permet de déporter la connectique et de n’avoir qu’un seul câble faisant transiter à la fois le courant et la vidéo.

Une fiche technique solide pour afficher de la vidéo principalement

Forcément, Samsung oblige, The Frame propose une excellente qualité d’image grâce à sa dalle QLED de 55 pouces. Cette dernière dispose d’une définition 4K UHD avec une compatibilité HDR10+ et HDR HLG. Ce n’est certes pas au niveau de l’OLED, mais le QLED de Samsung propose tout de même de magnifiques contrastes, une luminosité adaptée pour afficher des couleurs naturelles. Ajoutons à cela le puissant processeur Quantum Processeur 4K qui se chargera de transformer et d’optimiser l’ensemble des contenus en 4K UHD. Attention cependant, The Frame est avant tout pensé pour afficher du contenu vidéo et fixe. Contrairement au modèle de 2021, ses caractéristiques sont aussi pensées pour les joueurs, la dalle étant passée à 100 Hz, et on a droit à une compatibilité FreeSync (en version Premium Pro).

Concernant le système d’exploitation, TizenOS est parfaitement intégré, le tout avec ses nombreuses applications vidéo. On retrouve aussi une compatibilité Google Assistant, Alexa et Bixby pour tout contrôler à la voix.

