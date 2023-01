Avec ce code, le champion du rapport qualité/prix de Realme est à -35% pour les soldes d’hiver 2023

Après le succès du Realme GT, le constructeur a fait le pari d'éditer une version Master Edition. Pour ce modèle, la marque chinoise revoit à la hausse ses ambitions : régner sans partage sur l'entrée de gamme. Il faut dire que ses caractéristiques plaident en sa faveur. Pour les soldes d'hiver 2023, Cdiscount brade la version 6 + 128 Go, allant de 349 euros à 224 euros avec le code promo 15DES199.

Les soldes sont l’une des périodes propices aux bonnes affaires. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone au bon rapport qualité/prix, le Realme GT Master Edition mérite votre attention. Déjà abordable, Cdiscount vous accorde 135 euros de ristourne sur la version 6 + 128 Go pour les soldes d’hiver 2023 avec le code promo 15DES199.

En quoi le Realme GT Master Edition est intéressant ?

Une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraichissement à 120 Hz

La charge rapide Super Dart 65 W

Le processeur Snapdragon 778G compatible 5G

Au lieu de 349 euros habituellement, le Realme GT Master Edition (6 + 128 Go) est maintenant disponible en promotion à 224 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES199.

Un design qui détonne, mais réussi

Le Realme GT Master Edition est disponible en trois coloris : Voyager Grey avec son fameux cuir vegan, Luna White et Cosmos Black. Ce dernier est le modèle que Cdiscount met en promotion pour les soldes d’hiver 2023. Ce smartphone bénéficie d’un dos en verre. On y trouve aussi trois modules photo, dont le capteur principal de 64 Mpx livre des clichés de bonne facture. La prise en main est bonne avec des dimensions de 73,5 x 159,2 x 8 mm pour 174 grammes.

A l’avant, on voit le capteur frontal de 32 Mpx en poinçon. La finition est de bonne qualité, mais la star ici, c’est incontestablement l’écran de 6,43 pouces. Ce modèle a un dalle Super AMOLED de 2400 x 1080 pixels de définition (Full HD+) contre 409 ppp de densité. On a également un taux de rafraichissement à 120 Hz. L’interface, basée sur Android 11, ne souffre d’aucun lag et la visibilité de l’écran reste excellente même dans des conditions difficiles.

Des caractéristiques toujours aussi solides

Pour que vos tâches quotidiennes soient les plus fluides possibles, Realme a musclé la configuration de son GT Master Edition. Sur le processeur, la marque a choisi le Snapdragon 778G. En plus d’être polyvalent, ce SoC est aussi compatible 5G. La partie graphique est assurée par la Qualcomm Adreno 642L. Cela est couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de Rom. Avec cette configuration, vous pouvez vaquer tranquillement à vos occupations habituelles.

L’autonomie et la recharge rapide font partie des plus grands atouts du Realme GT Master Edition. Ce dernier dispose d’une batterie de 4 300 mAh. Son endurance le place devant ses principaux concurrents. A 100%, elle affiche une autonomie d’une journée. La Super Dart, la recharge rapide de Realme, a besoin de 32 minutes pour faire le plein. Une telle performance est notable pour sa catégorie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT Master Edition.

