À -32%, le prix de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro s’adoucit pendant les soldes

Pour 2022, Samsung a mis le paquet sur le volet activité physique avec la Galaxy Watch 5 Pro. Il s'agit de sa montre connectée premium et son prix ne résiste pas aux soldes d'hiver. Sur Boulanger, au lieu de 469 euros, vous l'aurez à 349 euros, avec une ODR Samsung.

À chaque génération, Samsung prend soin de peaufiner et d’améliorer sa gamme de montres connectées. La Galaxy Watch 5 Pro ne déroge pas à la règle. Pour l’avoir moins chère, Boulanger vous fait économiser 150 euros grâce à cette offre.

En quoi la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est intéressante ?

une interface ergonomique et fluide ;

une dalle Super AMOLED de qualité ultra premium ;

protection de l’écran en cristal de saphir ;

Au lieu de 469 euros habituellement, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (45 mm) est désormais affiché à 419 euros sur le site de Boulanger. Mais grâce à une remise de 30 euros (une fois dans le panier) et une ODR d’une valeur de 70 euros, la montre se négocie à 319 euros seulement.

La Galaxy Watch 5 Pro est aussi disponible au même tarif sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 5 Pro au meilleur prix ?

Le nec plus ultra des wearables de Samsung

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro existe en deux déclinaisons : 40 mm et 45 mm. C’est cette dernière, en Black Titanium, que Boulanger met en promotion pour les soldes d’hiver 2023. On a ainsi un cadran en titane de 45 mm pour une épaisseur d’à peine un centimètre (10,5 mm). La montre connectée pèse 46 grammes. Ce modèle dispose d’un bracelet en silicone qui épouse parfaitement la montre, ce qui donne l’impression que l’ensemble a été forgé dans la même moule. Côté design, c’est réussi.

L’écran de cette smartwatch a été plébiscité par les critiques. La Galaxy Watch 5 Pro arbore un écran OLED de 450 × 450 pixels. Le contraste est donc infini, la luminosité est agréable et de jour comme de nuit, la visibilité reste excellente. Il y a le mode Always-on que vous pouvez désactiver avec le mode Cinéma. Il y a aussi le mode Ne pas déranger que vous pouvez personnaliser.

Des capteurs précis et pratiques pour le sport

Lors de la présentation de la Galaxy Watch 5 Pro, Samsung a mis en lumière ses performances sur le suivi de santé et de sport. Ce modèle reconnait une centaine d’activités sportives. Pour cela, le géant coréen y a intégré plusieurs capteurs : cardiofréquencemètre, accéléromètre, baromètre, gyroscope, tensiomètre ou encore impédancemètre bioélectrique. Les informations délivrées par ces différents capteurs sont précieuses pour progresser et rectifier le tir.

Ce modèle compte aussi un micro et un haut-parleur, ce qui permet de passer ou refuser un appel, d’envoyer des messages ou encore de lancer une application (Spotify, YouTube Music, Shazam, Strava, Citymapper, etc.). De même, cette montre connectée permet le paiement sans contact, de retrouver votre terminal, de prendre simultanément en charge deux appareils… Enfin, pour la connectivité, on a du Wi-Fi 4 et du Bluetooth 5.2. Quant à la batterie, elle est de l’ordre de 590 mAh pour deux journées d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

