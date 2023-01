Déjà abordable, l’excellent Realme 9 se négocie à moins de 200 euros durant les soldes

Pour un smartphone entrée de gamme, le Realme 9 propose une fiche technique solide capable de satisfaire la plupart des utilisateurs sans payer le prix fort. Il est actuellement en promotion à 199 euros, au lieu de 279,99 euros à sa sortie.

Le Realme 9 est un smartphone d’entrée de gamme. Pour son prix peut-être, mais c’est sans compter sur sa fiche technique équilibrée qui se rapprocherait presque du segment milieu de gamme. Avec une bonne expérience logicielle, et une autonomie longue durée, ce smartphone a tout pour plaire, d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction de 80 euros pendant les soldes d’hiver.

Les points positifs du Realme 9

Un écran Amoled FHD+ à 90 Hz

Un SoC efficace

Une excellente autonomie

Sans oublier l’interface proche d’Android stock

Vendu au prix conseillé de 279,99 euros, le Realme 9 (4G) est remisé à 199 euros sur le site Cdiscount. Il est disponible chez Amazon au même prix.

Un smartphone avec les bons compromis

Si le design du Realme 9 reste très commun, ses finitions sont soignées avec un écran aux bordures fines et un poinçon situé en haut à gauche qui loge la caméra avant. Il plaira au plus grand nombre de personnes, avec son écran Amoled bien calibré en FHD+ et son taux de rafraîchissement à 90 Hz garantissant une bonne fluidité.

Au dos du smartphone, on découvre un triple capteur photo, avec un principal de 108 mégapixels, un grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Dans l’ensemble, il offre une bonne polyvalence, mais le capteur macro est assez anecdotique. Quant aux clichés, le capteur principal se montre efficace pour obtenir des photos correctes, mais aura quelques limites en faible luminosité, comme c’est le cas souvent sur ce segment.

Fluide et endurant

La marque chinoise a souhaité équiper son smartphone d’un SoC Snapdragon 680, avec 6 Go de mémoire vive. Avec ce choix de processeur, le Realme 9 possède assez de puissance pour être à l’aise sur un grand nombre de tâches, même quelques jeux 3D, mais sans les graphismes élevés. L’expérience utilisateur sera fluide avec l’interface Realme UI qui se rapproche le plus possible d’une expérience Android Stock même si quelques soucis de fluidité peuvent se faire ressentir.

Concernant l’autonomie, le smartphone de Realme intègre une imposante batterie de 5 000 mAh. Lors de notre test, il a pu tenir deux jours sans aucun problème même en l’exploitant à longueur de journée, voire trois jours si vous êtes un utilisateur léger. C’est son plus grand point fort, et le point sur lequel il ne vous décevra absolument pas. En revanche, il est limité par une recharge pas si rapide de nos jours et l’absence de recharge sans fil.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici notre test complet sur le Realme 9.

