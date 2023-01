Leroy Merlin fait perdre 150€ à ce kit de sécurité (détecteur, alarme) pendant les soldes

Leroy Merlin participe aussi activement aux soldes d'hiver avec ses propres références. Cette fois-ci, il est question d'un pack sécurité de sa marque Lexman qui se retrouve à un prix inédit : 99,96 euros au lieu de 249.

Les solutions de sécurité pour domicile n’ont jamais été aussi nombreuses et il est très facile de se perdre dans toutes les références proposant des prestations parfois hors de prix. On voit donc logiquement naitre de plus en plus des kits complets pour assurer la sécurité de votre appartement ou maison lors de vos déplacements. Par exemple, Leroy Merlin, enseigne française de grande distribution spécialisée dans les équipements d’habitat, a créé sa propre marque Lexman pour proposer des produits connectés de toutes sortes et notamment en lien avec la sécurité. Pendant les soldes, on retrouve notamment un pack sécurité pour appartement proposé avec un sacré rabais de 150 euros durant une période limitée.

Le pack sécurité Lexman en quelques mots

Pensé pour un appartement

Installation simple

3 détecteurs (vibrations, ouverture et de mouvements)

Compatible Google Assistant et Alexa

Le pack de sécurité pour appartement Lexman avec boitier Enki est habituellement commercialisé au prix de 249 euros sur le site de Leroy Merlin. Il est en ce moment remisé à seulement 99,96 euros jusqu’au 7 Janvier.

Un Pack complet pour plus de sérénité

Leroy Merlin est adepte de la synergie entre ses différents appareils et marques maison. C’est pour cette raison que ce pack de sécurité créé sous la marque Lexman est aussi compatible avec les box Enki, afin de faire un lien entre ses écosystèmes. Cette dernière est d’ailleurs incluse dans ce pack et permet de connecter le tout à son smartphone. En ce qui concerne les éléments fournis, on retrouve un détecteur de vibrations, un autre d’ouverture à placer sur la porte d’entrée, mais aussi un détecteur de mouvements. La documentation du pack donne d’ailleurs de bonnes indications pour bien placer tous ces éléments. On retrouve avec cela la sirène intérieure, la prise connectée et les télécommandes. Pas de sirène extérieure, celle-ci est réservée au pack pour maison.

Votre smartphone comme tout de contrôle

Avec la box Enki, tous ces éléments peuvent être entièrement pilotable depuis un smartphone. Les au moindre signalement, une alerte vous est envoyée pour réagir le plus vite possible. Certaines fonctionnalités sont d’ailleurs bienvenues comme le fait de pouvoir simuler une présence comme avec l’allumage de l’éclairage à distance grâce aux prises connectées. Vous pouvez d’ailleurs compléter ce pack avec d’autres éléments de votre choix sous la même marque, ces deniers étant intégralement compatibles avec l’écosystème.

Notez d’ailleurs que ce pack et chacun des éléments qui le compose sont garantis pendant 5 ans suivant l’achat, de quoi être un peu plus sereins en cas de pépin.

