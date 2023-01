L’excellent Samsung Galaxy Book 2 repasse sous les 850 euros pour les soldes

C'est bien connu, les PC portables premium coutent facilement au delà des 1 000 euros, surtout sur les modèles récents. Cela dit, il arrive que des laptop haut de gamme passent en dessous de ce prix symbolique. C'est le cas du Samsung Galaxy Book 2 pour les soldes. Sur Darty, au lieu de 1 149 euros, c'est désormais 849 euros avec le code PROMO50 et un ODR constructeur.

La Gamme Galaxy Book 2 de Samsung est la première gamme de PC récente de Samsung à passer nos frontières. Le géant coréen reprend, avec cette référence, une formule qui a fait ses preuves : des composants performants à tous les étages. C’est le cas du Samsung Galaxy Book 2 avec ses caractéristiques solides. Darty vous le propose 300 euros de moins avec un ODR Samsung et le code PROMO50.

Qu’attendre du Samsung Galaxy Book 2 ?

Le combo Intel Core i7-1255U et Intel Iris Xe

Stockage SSD 512 Go et 16 Go de RAM

Des connectiques à jour

Au lieu de 1 149 euros habituellement, le Samsung Galaxy Book 2 est maintenant disponible en promotion à 849 euros chez Darty avec 100 euros d’ODR et le code PROMO50.

Un ultrabook compact et élégant

Le Samsung Galaxy Book 2 est un PC portable fin avec une épaisseur de moins de 2 cm. Pour un laptop de 15,6 pouces il ne propose qu’une épaisseur de 1,54 cm pour un poids total de 1,55 kg, vous n’aurez pas de mal à l’emmener avec vous.

Le constructeur coréen fait du Galaxy Book 2 un modèle pour la productivité. L’écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) reste clairement visible en intérieur comme à l’extérieur. La configuration assure également fluidité et performance en toute circonstance. On a le processeur Intel Core i7-1255U couplé avec la puce Intel Iris Xe. À cela s’ajoutent 16 Go de RAM et une ROM SSD de 512 Go. Ces caractéristiques vous permettront de vaquer confortablement à vos occupations.

Un modèle au gout du jour

La connectivité tout comme les connectiques sont dans l’air du temps avec ce PC portable. Il y a du Bluetooth 5.2, ce qui permet de le connecter instantanément à plusieurs appareils compatibles et du WiFi 6. Au niveau des ports, on a deux ports USB 3.2, deux ports USB Type C 3.1, un port HDMI et un lecteur carte micro SD. Tout cela apporte d’autres possibilités : transfert rapide de données, ajout d’un autre moniteur, ajout d’autres périphériques, etc.

Malgré sa finesse, Samsung a réussi l’exploit d’y intégrer une batterie de 54 Wh. Cela promet une autonomie d’une journée avec un usage classique selon le constructeur. La recharge se fait à travers le port USB-C, ce qui réduit le temps de recharge. Enfin, Windows 11 est nativement intégré au PC portable. L’expérience utilisateur s’en trouve optimisée.

