Le SSD Samsung 980 Pro 1 To, idéal pour la PS5, est soldé à -48%

Celles et ceux qui possèdent une PS5 et qui recherchent un SSD NVMe performant doté d'une grosse capacité de stockage pourront se tourner vers le Samsung 980 Pro de 1 To, dont le prix passe de 220 euros à 114 euros sur Amazon.

Tous les SSD ne conviennent pas à la PS5. Parmi ceux qui ont toute leur place dans les entrailles de cette console next-gen, on compte le Samsung 980 Pro, qui propose des débits élevés et qui intègre même un contrôleur thermique pour limiter la surchauffe. Actuellement, sa version de 1 To voit son prix baisser de moitié, ce qui le rend encore plus recommandable.

Le SSD Samsung 980 Pro en quelques mots

Des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Une grosse quantité de stockage

Un contrôleur thermique présent dans le SSD

Initialement affiché à 220 euros, le SSD Samsung 980 Pro de 1 To est désormais proposé à 114 euros sur Amazon.

Pour l’utiliser avec une PS5, nous vous recommandons de l’associer à un dissipateur thermique comme celui-ci. De plus, vous pouvez mettre à jour son firmware depuis un PC avec Samsung Magician avant de l’installer dans votre PS5 pour garantir de meilleures performances.

Un SSD idéal pour la PS5

Le SSD Samsung 980 Pro est particulièrement adapté à la console next-gen de Sony, la PS5, puisqu’il remplit les critères principaux pour pouvoir lui être associé : d’abord, il s’agit bien d’un SSD PCIe 4.0 NVMe, et sa vitesse de transfert est largement suffisante : la firme japonaise impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct, alors que le SSD de Samsung propose pas moins de 7 000 Mo/s en lecture, et 5 100 Mo/s en écriture.

L’installation de ce SSD, qui prend la forme d’une barrette de RAM, sur PS5 est un peu plus complexe que l’installation d’une carte d’extension sur Xbox, mais cet article vous expliquera pas à pas comment faire. Une fois la manipulation faite, vous disposerez de 1 To de stockage (alors que la console propose nativement un espace de stockage de 667 Go), ce qui vous permettre d’enregistrer davantage de jeux sur votre console, ou même des applications ou des logiciels si vous souhaitez installer le SSD sur un PC.

Un SSD réactif

Intégré à votre PS5 ou à votre PC, le SSD Samsung 980 Pro sera capable de réduire les temps de chargement de vos jeux ou applications, mais aussi d’accélérer les lancements de votre machine. Autre bon point : ce SSD renferme un contrôleur thermique pour conserver les performances et une température stable dans votre appareil. Les risques de surchauffe seront ainsi considérablement limités, ce qui est plutôt pratique quand on sait que les SSD délivrent de hautes performances.

Lire aussi

Quel SSD M2 interne et disque dur externe choisir pour la PS5 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produit

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Aidez-nous à construire l’avenir de Frandroid en répondant à cette enquête !