Le Realme GT 2 Pro équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1 est soldé à -42 %

Realme s'est bien installé dans le haut de gamme à prix avantageux, à l'image de son GT 2 Pro qui voit son tarif passer de 749 euros à seulement 439 euros grâce à cette offre Darty.

Realme tente depuis quelques années de se faire un nom sur le marché des smartphones haut de gamme avec notamment sa série GT. Lancé l’année dernière, le GT 2 Pro a su impressionner par son rapport performance-prix assez alléchant, spécialement puisqu’il avait pris la place du smartphone incluant un SoC Snapdragon 8 Gen 1 le moins cher du marché. Eh bien, sachez que c’est encore le cas aujourd’hui et bien plus encore parce qu’il est possible de l’obtenir chez Darty avec 42 % de réduction pendant la période des soldes.

Le Realme GT 2 Pro en quelques mots

la charge rapide très efficace jusqu’à 65 W ;

l’écran OLED de 6,67″ en QHD+ et 120 Hz adaptatif ;

la puissance du combo Snapdragon 8 Gen 1 + 8 Go de RAM.

Au lieu de 749 euros à son lancement, le Realme GT2 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à 439 euros chez Darty en coloris noir.

Un smartphone qui mise sur la puissance

D’un point de vue design, on ne peut pas dire que le Realme GT 2 Pro soit original. Le smartphone joue la carte d’une conception plutôt luxueuse avec un dos en polymères intégrant un module photo recouvert d’une plaque en verre. Côté écran, on a le droit à de l’OLED avec une définition QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels et surtout un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz en fonction du contenu.

Outre un écran premium, c’est aussi dans ses entrailles que le smartphone détonne. On a le droit à une puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 8 Go de RAM. C’est bien simple, cette configuration le hisse parmi les smartphones les plus performants du moment, que ce soit pour les jeux 3D avec des graphismes réglés au maximum que pour l’expérience utilisateur. Côté interface, on a le droit à la dernière version de Realme UI tournant sous Android 12.

Une charge rapide qui dépote

Côté autonomie, le GT 2 Pro promet sur le papier d’être confortable grâce à un accumulateur de 5 000 mAh, mais dans les faits, c’est plutôt classique, avec plus d’un jour d’utilisation. La vraie innovation, c’est le système de charge rapide SuperDart 65 W hérité du Realme GT premier du nom qui permet de passer de 10 à 100 % en seulement 33 minutes. Une caractéristique qui rattrape largement l’autonomie assez moyenne. Pensez cependant à bien utiliser le chargeur fourni.

Autre domaine dans lequel le GT 2 Pro n’excelle pas forcément, c’est la photo. Le smartphone propose tout de même un capteur grand-angle Sony IMX766 de 50 mégapixels performant et un autre capteur fisheye de 50 mégapixels plutôt intéressant. On regrette l’absence d’un téléobjectif qui aurait vraiment ajouté une polyvalence complète. Le capteur microscopique, ou macro, de 1,92 mégapixel est également surprenant avec son grossissement jusqu’à x40 même si cela reste un gadget.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT 2 Pro.

