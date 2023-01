Lenovo Tab M10 Gen 3 : une tablette efficace et pas chère pendant les soldes

La gamme de tablettes Tab M10 de Lenovo compte actuellement de nombreuses moutures sur différents positionnements tarifaires. Sur le milieu de gamme, il y a la Tab M10, dont la troisième génération est en promotion pour les soldes sur Darty. Pour l'avoir à moindre cout, c'est seulement aujourd'hui que la tablette, avec une coque de protection, passe de 249 euros à 179 euros.

Si vous êtes à la recherche d’une tablette sur laquelle toute la famille peut en profiter, la Lenovo Tab M10 Gen 3 mérite votre attention. Ce modèle dispose d’une configuration capable de satisfaire les besoins de chacun. Et, pour les soldes d’hiver, son prix est réduit de près de 30 % dans ce pack incluant également une coque de protection.

Qu’attendre de la Lenovo Tab M10 Gen 3 ?

Le SoC Unisoc T610

Un écran LCD de 10,1 pouces Full HD

Des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Au lieu de 249 euros habituellement, la Lenovo Tab M10 Gen 3 + une conque de protection est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez Darty.

Le divertissement et l’apprentissage avant tout

Lenovo a mis en avant le fait que sa Tab M10 Gen 3 est avant tout destinée à la famille. De ce fait, des fonctionnalités dédiées aux enfants, dont le Google Kids Space, ainsi que le Family Link sont nativement intégrées dans la tablette. Cela donne accès à vos enfants des milliers de programmes d’apprentissage et de divertissements adaptés à leur âge. Cela leur évite surtout de voir des contenus inappropriés.

Les jeunes et les parents ne sont pas en reste avec ce modèle. Les principaux services de streaming sont disponibles : YouTube, Netflix, Prime Vidéo, Disney+, etc. Android 11 étant de la partie, l’expérience utilisateur est agréable, et surtout, cela vous donne accès à des centaines de milliers d’applications via le Play Store.

Des caractéristiques correctes

La Lenovo Tab M10 Gen 3 est animé par le processeur Unisoc T610 de huit cœurs. Le SoC est épaulé par 4 Go de RAM LPDDR4X ainsi que 64 Go stockage eMCP extensible via une carte microSD. Cette configuration rend plus rapide le transfert de données. On a également une dalle PS LCD de 1 920 x 1 200 pixels de résolution certifiée TÜV Rheinland Low Blue Light, pour une bonne luminosité générale.

Pour l’audio, Lenovo a fait l’effort d’y intégrer deux haut-parleurs stéréo. Pour assurer un son immersif, ils sont optimisés Dolby Atmos. On trouve aussi un microphone, très utile pour les appels vidéo. À ce propos, la caméra frontale est de 5 Mpx, ce qui est suffisant pour des appels occasionnels avec vos proches. Enfin, on a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 4, deux ports USB-C 2.0, une prise mini Jack, un emplacement nano SIM LTE et un emplacement pour carte microSD.

