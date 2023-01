Le OnePlus Nord CE 2 est une excellente affaire des soldes avec 130 € de réduction

Si vous cherchiez un smartphone performant, endurant et sous les 300 euros, le OnePlus Nord CE 2 représente le meilleur compromis, surtout à seulement 239 euros chez Cdiscount au lieu de 369 euros.

Souhaitant faire évoluer sa gamme Nord vers l’entrée/milieu de gamme, OnePlus a sorti en 2021 le Nord CE puis le Nord CE 2 l’année dernière, fort du succès du premier. Le CE 2 est une extension de cette philosophie avec un SoC plus performant et une charge rapide plus efficace. On le retrouve à un prix inédit chez Cdiscount avec pas moins de 130 euros de réduction.

Le OnePlus Nord CE 2 en quelques mots

Un bel écran AMOLED FHD+ rafraîchi à 90 Hz

La puissance du SoC Mediatek Dimensity 900

La charge rapide vraiment rapide : 65 Watts

Le OnePlus Nord CE 2 est habituellement disponible à 369 euros, mais il est en ce moment disponible en promotion à 239 euros chez Cdiscount pendant les soldes.

Un smartphone qui mise sur l’efficacité

Sans faire de grosses concessions que ce soit sur la fiche technique que le design, la gamme Nord CE de OnePlus a sur trouver son public. Le Nord CE 2 reste dans la même philosophie en empruntant les mêmes logiques visuelles que les modèles plus évolués de la marque mais pour un prix largement divisé. On y retrouve une dalle AMOLED de 6,43 pouces de très bonne qualité avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Côté photo, le Nord CE 2 est aussi dans la polyvalence avec l’apport d’un triple capteur de 64 + 8 + 2 mégapixels. Ces derniers se révèlent efficaces dans l’ensemble, surtout avec le capteur principal et en pleine lumière, même si les modes secondaires comme l’ultra-grand angle ou le mode de prise de nuit sont en deçà de la qualité d’un haut de gamme, forcément.

De la puissance et de l’endurance

Le OnePlus Nord CE 2 s’appuie sur une puce de MediaTek, le Dimensity 900 associé à 8 Go de RAM. Cette configuration offre des performances satisfaisantes sur les jeux 3D même si quelques concessions à faire sur des gros titres. Le téléphone s’accompagne de l’interface d’OxygenOS 11 inspirée des colorOS d’Oppo même si le smartphone ne tourne pas nativement sur Android 12.

L’autre force du Nord CE 2 concerne l’autonomie et la recharge. Ce dernier embarque une batterie de 4 500 mAh lui permettant de tenir aisément sur une journée entière voir plus. L’autre force réside dans la puissance de sa charge rapide de 65 W ce qui lui permet de passer de 1 à 75 % en seulement 20 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord CE 2 5G.

