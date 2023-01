Pixel Buds A : les écouteurs sans fil de Google sont au prix le plus bas pour les soldes

Confortables et dotés de basses riches, les Google Pixels Buds A-Series sont des écouteurs sans fil qui disposent d'un plutôt bon rapport qualité-prix. Et, ce, surtout pendant ces soldes d'hiver puisqu'on peut les trouver à 74,25 euros au lieu de 99,99 euros sur Amazon.

Sortis en 2021, les Google Pixel Buds A-Series se défendent toujours bien aujourd’hui, avec leur format confortable, leurs basses profondes et bien travaillées, ou encore leur bonne autonomie. Pendant ces soldes d’hiver, ces écouteurs true wireless ont en plus l’avantage d’être très abordables, puisqu’ils sont 25 % moins chers qu’auparavant.

Les points essentiels des Google Pixel Buds A-Series

Un design confortable

Des basses riches et profondes

Une bonne réduction de bruit passive

Auparavant vendus à 99,99 euros, les Google Pixel Buds A-Series sont désormais affichés à 74,25 euros sur Amazon.

Un design discret et des écouteurs confortables

Nichés dans leur petit boîtier ovale en forme de galet, les Google Pixel Buds A adoptent un format intra-auriculaire avec de petites ailettes, qui aident à la fixation des écouteurs dans le pavillon auditif. Résultat : on peut profiter d’un bon maintien dans l’oreille, y compris en pleine séance de running. D’ailleurs, ces true wireless sont certifiés IPX4, ce qui les rend résistants à la pluie, aux éclaboussures et à la transpiration.

Notez tout de même que les écouteurs sont dotés d’évents : ils proposeront ainsi malheureusement une isolation passive un peu décevante, les sons ambiants passant à l’intérieur de ces évents. Hormis ce petit point noir, les Pixel Buds A restent des écouteurs confortables.

Un appairage facile

Une fois insérés dans le pavillon auditif, les Google Pixel Buds A-Series pourront être appairés facilement et rapidement en Bluetooth grâce au système maison de la marque, Google Fast Pair. Une fois la démarche faite, les contrôles des écouteurs se feront tout aussi aisément grâce à des surfaces tactiles sur chaque oreillette. Vous pourrez évidemment avoir accès à Google Assistant par une longue pression sur l’un des deux écouteurs, ce qui vous permettra d’écouter vos notifications sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche.

Une qualité audio un peu moyenne, mais de bonnes basses

Côté audio, les Google Pixel Buds A-Series embarquent des transducteurs de 12 mm, et supportent les codecs audio Bluetooth AAC et SBC. Au niveau de la signature sonore à proprement parler, les médiums seront bien mis en avant, et les basses pourront être amplifiées de manière plus agréable grâce à l’option bien nommée « Amplification des basses » sur l’application. La qualité sonore n’en sera que plus rehaussée, avec des graves chaleureux et précis. Enfin, notez que si la réduction de bruit active n’est pas présente sur les Pixel Buds A-Series, l’option « son adaptatif » vous permettra tout de même de profiter d’une expérience qui s’en approche : dans un environnement bruyant, les écouteurs analyseront le son extérieur et ajusteront le niveau sonore de votre musique pour couvrir les bruits alentour.

Enfin, côté autonomie, la batterie des Pixel Buds A leur permet, selon Google, de fonctionner pendant cinq heures avec une seule charge, et jusqu’à 24 heures à l’aide du boîtier de charge, celui-ci étant en USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Google Pixel Buds A-Series.

