iPad Air M1 (2022) : l’une des meilleures tablettes Apple perd 140 € pendant les soldes

Sortie l'année dernière, l'Apple iPad Air M1 occupe une place privilégiée parmi nos tablettes préférées de la marque à la Pomme. À l'occasion des soldes, cet appareil premium n'est plus aussi cher qu'auparavant puisque son prix passe de 789 euros à 649 euros sur Amazon.

La version 2022 de l’iPad Air a profité d’un gain de puissance certain, et ce boost, on le doit à l’intégration de la fameuse puce M1 d’Apple. Finitions, performances, écran, autonomie… Ce modèle multiplie les bons points, et se rapproche même de l’iPad Pro au niveau de sa fiche technique. Mais sans pour autant copier son prix, l’iPad Air restant bien moins cher que la version Pro. C’est d’autant plus le cas durant les soldes d’hiver, puisque l’iPad Air M1 bénéficie actuellement d’une réduction de 140 euros.

Qu’est-ce que propose l’iPad Air M1 ?

Un écran Liquid Retina de 10,9 pouces

Une puissante puce M1

Un design toujours aussi soigné

Habituellement proposé à 789 euros, l’iPad Air M1 (2022) est désormais affiché à 649 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant l'Apple iPad Air M1 (2022). Le tableau s'actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPad Air M1 (2022) au meilleur prix ?

Un design qui fonctionne toujours

Pour son iPad Air M1 version 2022, Apple n’a pas opté pour le changement niveau design. On aura ainsi un appareil qui ressemble, physiquement, à la version précédente de la tablette de la Pomme, avec son look sans bordures, ses coins arrondis ou encore son châssis en aluminium recyclé. Les dimensions seront ici similaires à celles de l’iPad Air 2020 et de l’iPad Pro 11, soit 24,76 x 17,85 cm, mais l’ensemble sera un poil plus épais (6,1 mm contre 5,9 mm) pour un poids allégé (461 g contre 466 g pour les versions Wi-Fi). Bref, des finitions toujours aussi impeccables.

Au niveau de l’écran, qui est d’ailleurs compatible avec l’Apple Pencil de 2e génération, on aura droit à une dalle Liquid Retina comme sur l’iPad Air 2020, qui s’étend sur 10,9 pouces. L’affichage True Tone sera aussi disponible. En revanche, ici, pas de reconnaissance Face ID derrière ou une caméra TrueDepth, puisque l’iPad Air repose toujours sur son capteur d’empreinte Touch ID sur le bouton d’allumage de la tablette, sur la tranche supérieure. De plus, dans son dos, on retrouvera un capteur de 12 mégapixels, et l’avant, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx avec fonction cadre centré pour les appels en visio.

La puissance de la puce M1

Là où l’iPad Air M1 de 2022 marque le plus de points, c’est évidemment au niveau de ses performances permises par la puce M1, basée sur une architecture ARM et gravée en 5 mm, et qui a déjà intégré, avant la tablette, les MacBook Air et Pro de la marque, ainsi que l’iPad Pro et iMac plus récents. Concrètement, l’iPad Air M1 est aussi puissant que les iPad Pro d’entrée de gamme. Les applications et jeux gourmands tourneront sans ralentissement, et il sera aussi possible de faire du montage vidéo multi-flux via iMovie et de la retouche photo avec fluidité. La puce M1 est annoncée 60 % plus rapide au niveau des performances de son CPU et deux fois plus efficace au niveau des performances graphiques, c’est dire.

Enfin, côté autonomie, Apple annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur le web en Wi-Fi ou regarder des vidéos. Au cours de notre test, durant lequel nous avons utilisé la tablette de manière intensive chaque jour, l’iPad Air a tenu deux jours avant de passer par la case recharge. Côté recharge, ce sera un peu lent, puisqu’il faudra patienter pendant 1h45 pour atteindre les 100% de batterie avec l’adaptateur de 20 W. Toutefois, pas de charge rapide ici.

Retrouvez l'iPad Air M1 (2022) à 649 € sur Amazon

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple iPad Air M1 (2022).

