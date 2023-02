La Blink Video Doorbell est une sonnette connectée abordable soldée à -35 % aujourd’hui

Les sonnettes connectées sont très pratiques pour interagir vocalement et visuellement avec les interlocuteurs qui se présentent sur le pas de votre porte. Si vous souhaitez en faire l’acquisition, celle d’Amazon est à moins de 39 euros au lieu de 59,99 euros.

Avec l’ajout d’une caméra, les sonnettes sont plus pratiques et plus intelligentes. Sur le marché, on y trouve la Ring Video Doorbell d’Amazon, une sonnette capable de filmer en 1080p pour vous montrer qui se trouve au pied de votre porte et interagir vocalement avec les visiteurs. Vous allez pouvoir mieux garder un œil sur votre domicile, le tout pour moins 35 % de moins que d’habitude grâce aux soldes.

Une sonnette connectée intéressante

Pour son installation simple

Pour sa qualité vidéo 1080p, et la vidéo infrarouge la nuit

Pour sa capacité à détecter les mouvements

Initialement à 59,99 euros, la sonnette connectée Blink Video Doorbell est en promotion à 38,99 euros sur Amazon.

Une sonnette simple à installer

La Blink Video Doorbell d’Amazon est une sonnette au petit format rectangulaire qui se fond parfaitement dans le décor, avec un cercle lumineux qui s’éclaire lorsqu’un mouvement est détecté. Compacte et discrète, cette petite sonnette est capable de résister aux intempéries, mais aussi aux projections d’eau et de poussière grâce à la certification IP65.

Pour l’installer, vous pouvez soit la raccorder à vos fils de sonnette existants pour faire également sonner votre carillon intérieur, sinon vous pouvez l’utiliser sans fil, avec ses deux piles AA, elle tiendra au moins deux ans.

Efficace pour surveiller le pas de votre porte

Cette sonnette fait aussi office de caméra de surveillance et à chaque détection de mouvement, on peut recevoir une notification dans l’application Blink afin de voir qui sonne à sa porte, le tout en 1080p, et même de nuit. Elle propose aussi un angle de vision de 135° à l’horizontale, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Elle sera donc parfaite pour surveiller le devant de votre domicile.

Avec l’application, vous allez pouvoir personnaliser vos paramètres de détection de mouvement, exclure des zones piétonnes ou routes fréquentées pour réduire le nombre de fausses alertes, par exemple. Il sera aussi possible d’activer la fonctionnalité vidéo en direct, et cela, sans frais supplémentaires. Bien entendu, elle est compatible avec l’assistant d’Amazon et vous allez pouvoir la connecter aux appareils du géant.

