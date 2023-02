À moins de 200 €, le Oppo Find X3 Lite est le smartphone efficace et pas cher des soldes

Chez Oppo, la gamme Find X est la plus mise en avant. Chaque génération se décline en trois déclinaisons, la version ultra haut de gamme, la version classique et la version allégée. Pour les soldes, Orange casse le prix du Oppo Find X3 Lite. Ce dernier est aujourd'hui proposé à 199 euros au lieu de 449 euros au lancement.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone performant et polyvalent pour un prix vraiment abordable, le Oppo Find X3 Lite est une bonne pioche pour vous. Sa fiche technique fait mieux que la plupart des smartphones du marché proposés à moins de 200 euros, et, pour les soldes d’hiver, on le trouve justement inférieur à ce prix grâce à une réduction de 55 % sur le prix d’origine du téléphone.

Qu’attendre de l’Oppo Find X3 Lite ?

Le combo Snapdragon 765G et Adreno 620

Une dalle AMOLED Full HD+ à 90 Hz

Super charge rapide de 65 W et recharge sans fil

Au lieu de 449 euros habituellement, le Oppo Find X3 Lite est maintenant disponible en promotion à 199 euros sur la boutique Orange.

Un smartphone qui tient toujours la route

Lancé en 2021, le Oppo Find X3 Lite reste un bon smartphone en 2023. Cela est dû à une configuration toujours aussi solide. On a le processeur Snapdragon 765G, qui apporte la 5G donc, couplé à 8 Go de RAM LPDDR4x et un stockage UFS2.1 de 128 Go. C’est une base sur laquelle vous pouvez vous atteler avec fluidité et confortablement à vos occupations quotidiennes.

L’écran de ce smartphone est toujours aussi agréable au quotidien. Ce modèle embarque une dalle AMOLED de 2 400 x 1 080 pixels de définition avec une densité de 410 ppp. Cela donne un écran lumineux et fluide. Il en est de même pour l’interface basée sur Android 11 avec la surcouche ColorOS qui autorise une myriade de personnalisation.

Design réussi et finition impeccable

Comme à son habitude, Oppo porte une attention particulière au design de ses smartphones. Avec le Oppo Find X3 Lite, on a un modèle photo arrière, à quadruple capteur, en verre et un dos en plastique de qualité qui grippe bien. À l’avant, les bordures fines entourent l’écran de 6,4 pouces ponctué par un poinçon où se loge le capteur frontal de 32 Mpx. Le poids de 172 grammes est bien réparti, ce qui améliore la prise en main avec ses 73,4 x 159,1 x 7,9 mm de dimensions.

La qualité photo de ce modèle fait honneur à sa gamme. Le capteur principal de 64 Mpx propose des clichés plus que corrects dans la plupart des situations. Le capteur selfie également s’en sort merveilleusement bien. Quant à l’enregistrement vidéo, on a du 4K. Enfin, ce smartphone vous tiendra sans problème une journée, voire une journée et demi, avec un usage modéré avec sa batterie de 4 300 mAh. Le chargeur de 65 W met 40 minutes pour charger à 100%. Ce modèle est aussi compatible recharge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Oppo Find X3 Lite.

