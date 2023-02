Le récent Apple iPhone SE 5G de 2022 profite des soldes pour être moins cher

La gamme iPhone SE en est actuellement à sa troisième mouture. Si le design le même, qu'en 2020, c'est tout autre au niveau des performances. Pour les soldes d'hiver, le prix de l'iPhone abordable de 2022 est en légère baisse sur Amazon. La version 64 Go passe de 559 euros à 508 euros.

Apple a abandonné le format mini pour ses iPhone, mais la marque à la Pomme propose tout de même un smartphone au format compact avec sa gamme SE. En 2022, la firme de Cupertino a lancé un nouveau modèle, qui ressemble exagérément à l’ancien, avec toutefois plus de puissance sous la coque. Pour les soldes, on le trouve avec 10 % de réduction.

Qu’attendre de l’iPhone SE 5G 2022 ?

Le bon processeur A15 Bionic

Un écran Retina HD de 4,7 pouces

Compatible 5G

Au lieu de 559 euros habituellement, l’iPhone SE 5G 2022 est maintenant disponible en promotion à 508 euros chez Amazon.

Au lieu de 559 euros habituellement, l'iPhone SE 5G 2022 est maintenant disponible en promotion à 508 euros chez Amazon.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPhone SE 5G (2022) au meilleur prix ?

Une petite bête de puissance

De prime abord, rien n’aide à distinguer l’iPhone SE 2020 de l’iPhone SE 5G 2022. Apple repart sur le même design pour sa troisième itération de sa Special Edition. On retrouve un format compact avec des dimensions de 67,3 x 138,4 x 7,3 mm pour environ 144 grammes. La prise en main reste excellente, vous n’aurez pas de mal à le manipuler d’une main. Cela dit, sous le capot se cache une configuration solide.

Apple a équipé ce modèle de son excellent processeur A15 Bionic à 6 cœurs, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. On a donc la compatibilité 5G. Cette configuration peut tout à fait faire fonctionner vos applications et exécuter toutes vos tâches quotidiennes. La performance graphique est assurée par l’Apple GPU à 4 cœurs. Cette puce graphique fait des merveilles au quotidien, notamment un enregistrement vidéo 4K.

Un digne représentant des SE

Le dernier smartphone compact d’Apple livre des photos de qualité avec son capteur principal de 12 Mpx son capteur selfie de 7 Mpx. Grâce au flash True Tone, les clichés sont plus naturels. Les algorithmes restent exceptionnels en assurant une stabilisation numérique et graphique de qualité. Smart HDR 4 pour sa part apporte de la finesse et de la précision. Tout cela fait que l’iPhone SE 2022 délivre des clichés de bonne facture dans la majorité des conditions.

On a un écran Retina de 4,7 pouces de 1 334 x 750 pixels avec 326 ppp. Sa visibilité est bonne, sauf si le soleil tape fort. La firme de Cupertino garde le format 16:9 pour ce modèle. Comme d’habitude, l’interface est fluide. Enfin, ce smartphone va tenir une journée en usage mixte. Il faut une demi-heure de recharge pour récupérer 55 % de batterie et 1h30 pour faire le plein.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPhone SE 5G de 2022.

