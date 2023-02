Samsung brade sa microSD de 512 Go pour moins de 50 € pendant les soldes

Si vous avez besoin de stockage supplémentaire pour votre smartphone, Nintendo Switch, Steam Deck, ou appareil photo, cette microSD Samsung Evo pourrait bien vous plaire. Le modèle EVO Select avec 512 Go voit son prix passer de 76 euros à seulement 48,99 euros pour la fin des soldes sur Amazon.

De nombreuses microSD permettent d’augmenter la capacité de stockage de votre appareil, mais également de bénéficier de vitesses de transfert élevées ou encore de la possibilité d’enregistrer des vidéos tournées en 4K, et ce, à moindre coût. C’est ce que propose la microSD Samsung Evo Select, avec ses 512 Go de stockage. Pour mettre la main dessus, le moment est tout choisi puisqu’elle bénéficie d’une réduction de près de 30 euros.

Les atouts de cette microSD

Capable d’enregistrer des vidéos 4K

Lance rapidement vos applications grâce à sa certification A2

Une belle quantité de stockage : 512 Go

Habituellement à 76 euros, la microSD Samsung Evo Select avec 512 Go de stockage bénéficie de 36 % de remise et s’affiche à 48,99 euros sur le site Amazon.

De solides performances pour le prix

La microSD Evo Select de Samsung propose de bonnes performances, avec une vitesse de transfert élevée pouvant aller jusqu’à 130 Mo/s en lecture. Grâce à cela, vous pourrez transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements.

Cette microSD détient également la certification A2, et non la A1. Un gage de qualité puisqu’elle lui permet de disposer de débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Surtout, cette configuration assurera de très bonnes performances lors du lancement d’applications.

Idéale pour votre Nintendo Switch, Steam Deck ou GoPro

Avec 512 Go de stockage, elle vous permettra aussi d’augmenter le stockage interne un peu faible de votre Nintendo Switch par exemple, fixé à 32 Go ou 64 pour la version OLED, ou votre Steam Deck. Vous allez pouvoir installer davantage de jeux sur votre console, ou encore stocker des applications sur votre smartphone ou tablette Android.

Avec sa certification V30 et UHS 3, la carte de Samsung vous permet facilement de tourner et d’enregistrer des vidéos en UHD 4K à 60 images par seconde directement. Elle est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. Ce dernier permet également de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac. Et si vous partez en vadrouille pour filmer vos exploits, sachez que cette carte microSD Samsung Evo Select a été conçue pour résister aux chocs, aux chutes, aux températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et même aux rayons X.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.