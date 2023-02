Cette microSD Amazon Basics 256 Go est vraiment pas chère, pile poil pour la fin des soldes

La clôture des soldes d'hiver 2023 approche à grands pas et Amazon profite de l'occasion pour mettre en promotion une de ses cartes mémoires, la basics MicroSDXC 256 Go. Aujourd'hui, son prix passe de 39,99 euros à seulement 25,02 euros.

Amazon sa gamme de produits basics, le géant américain propose tout un tas d’objets, en passant des piles alcalines jusqu’aux microSD. Eh oui, vous avez bien lu. De plus, il s’agit une carte mémoire avec de bonnes performances, du genre que l’on recommande facilement pour une Nintendo Switch ou un Steam Deck, par exemple. Le modèle 256 Go est actuellement en promotion pour les soldes, à -37%.

Qu’attendre de l’Amazon basics MicroSDXC 256 Go ?

Certification A2, UHS U3 Class 10

Jusqu’à 100 Mo/s de vitesse de lecture

Certifiée IPX6, résiste aux rayons X et aux champs magnétiques

Au lieu de 39,99 euros habituellement, l’Amazon basics MicroSDXC 256 Go est maintenant disponible en promotion à 25,02 euros chez Amazon.

Une carte mémoire flash robuste

L’Amazon basics microSDXC 256 Go est une solution de stockage qui présente quelques avantages notables. Cette carte mémoire flash n’est pas plus grande qu’un ongle. Cela dit, elle se montre particulièrement résistante, notamment face aux chocs, à une forte température, aux champs magnétiques et même à l’eau avec sa certification IPX6. De plus, son format mini fait que vous pouvez l’emmener partout avec vous sans problème.

Il faut noter aussi que ce modèle est livré avec un adaptateur SD. De ce fait, il est compatible sur plus de supports. C’est le cas des appareils photo numériques, les PC portables, etc. Cette carte mémoire passe partout vous servira aussi bien au quotidien que dans l’urgence.

Vitesse de transfert de données honorable

La microSD d’Amazon affiche ensuite une vitesse de lecture de l’ordre de 100 Mo/s contre 90 Mo/s en écriture. Ce volume de 256 Go équivaut à environ 64 000 photos, environ 17 heures de vidéo (Full HD) en 1080p@30fps ou encore près de 9 heures de vidéo (UHD) en 4K@30fps. Bien entendu, vous pouvez y stocker des films, des fichiers personnels et professionnels, des applications, des jeux, etc.

Sur les smartphones et tablettes compatibles, cette carte microSD affiche des classes de vitesse UHS U3 Class 10, même la certification A2 est présente. De ce fait, les applications installées dessus s’exécuteront de façon plus rapide et fluide, ce qui est parfait pour une console portable comme la Nintendo Switch ou le Steam Deck.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.