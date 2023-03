Le Chromecast avec Google TV (HD) est la solution idéale pour connecter son TV pour pas cher

Les clés HDMI sont idéales pour celles et ceux qui souhaitent connecter leur TV en un clin d'œil à petit prix. Et ça tombe bien, puisque le Chromecast avec Google TV (HD) passe de 39,99 euros à 31,99 euros.

Si vous n’êtes pas équipé d’un téléviseur connecté, ou si votre box actuelle ne vous satisfait plus, c’est l’occasion de s’offrir une passerelle multimédia. Si les box TV existent pour vous permettre de profiter des fonctions d’une Smart TV, les dongles HDMI représentent tout de même de meilleures solutions grâce à leur format plus compact qui sait se faire discret derrière votre écran. Parmi tous les modèles proposés sur le marché, on retrouve celui de Google qui se négocie à un meilleur prix aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir du Chromecast avec Google TV (HD)

Un aspect minimaliste et une télécommande avec Google Assistant

Les applications SVoD en 1080p

Une interface réussie, fluide et intuitive avec Google TV

Avec un prix de départ à 39,99 euros, le Chromecast avec Google TV (HD) est en ce moment remisé à 31,99 euros sur Boulanger.

Une clé HDMI pratique et une configuration rapide

Le Chromecast avec Google TV (HD) copie le modèle sorti en 2020 et prend la forme d’un galet plat avec un petit câble HDMI qui dépasse et un port USB-C pour l’alimenter. Grâce à cela, le Chromecast se connecte simplement à l’arrière de votre téléviseur, sans avoir besoin de votre smartphone ou tablette pour y accéder.

Pour l’installation, elle peut directement se faire sur le téléviseur avec la télécommande, ou bien depuis l’application Google Home et de scanner le code QR affiché. Durant l’initialisation, vous pourrez installer des services de SVOD tels que Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV et bien d’autres.

La 4K en moins, mais efficace pour connecter son téléviseur

Comme son nom l’indique, cette clé HDMI est plafonnée à une qualité vidéo HD à 60 images par seconde. Cela reste néanmoins suffisant pour profiter de vos contenus, surtout si votre téléviseur n’est pas compatible 4K. Il est tout même compatible HDR10, HDR10+ et HLG et permet de lire des contenus Dolby Atmos sur les périphériques compatibles.

Quant à l’interface, on retrouve une expérience Google TV pure. On apprécie l’OS pour sa fluidité et sa facilité. L’accent est mis sur les recommandations de contenus personnalisées, plutôt que les plateformes. On retrouve la présence de Google Assistant et la possibilité de contrôler les appareils domotiques Nest de votre maison depuis votre TV. Sachez par ailleurs que ce récent modèle HD se base sur Android 12.

Pour en savoir plus : notre test sur la clé HDMI Google Chromecast avec Google TV (version 4K).

