L’Apple Watch Series 8 compatible 4G perd 100 € de son prix durant les ventes flash d’Amazon

Pour le dernier jour des ventes flash d'Amazon, l'Apple Watch Série 8, la dernière smartwatch de la marque à la Pomme, profite d'une belle remise. La version 45 mm compatible 4G passe de 659 euros à 559 euros.

L’Apple Watch Series 8 est la dernière montre connectée premium présenté par Apple. Présenté aux côtés d’un modèle Ultra, elle ressemble à la Series 7, à quelques détails près. Elle ajoute un nouveau capteur capable de suivre le cycle menstruel, mais aussi quelques fonctionnalités intéressantes. Aujourd’hui, sa version 4G en 45 mm perd 15 % de son prix, et devient plus accessible qu’à sa sortie.

Ce qu’on apprécie de l’Apple Watch Series 8

Un bel écran donnant accès à un OS particulièrement fluide

Des fonctions sportives et santé avancées

Un GPS précis et un mode économie d’énergie pratique

L’Apple Watch Series 8 (45 mm, GPS, Cellular) est vendu à 659 euros habituellement, mais durant les ventes flash d’Amazon, elle se négocie à 559 euros sur le site du géant américain.

La Series 8 : dans la continuité de son prédécesseur

L’Apple Watch Series 8 ne change pas fondamentalement des précédentes versions, et propose un cadran carré aux bords légèrement arrondis. D’ailleurs, grâce à l’affinement des bordures, la zone de l’écran est bien plus large et le confort est bien présent pour la navigation. Autrement, on retrouve la fameuse Digital Crown pour naviguer dans l’interface, ainsi qu’un écran Oled Retina Always-On Display.

L’autonomie est un peu plus généreuse, notamment grâce à l’apparition d’un nouveau mode : « économie d’énergie ». Ce dernier a permis, durant notre test, de tenir deux jours. Il y a du mieux, mais c’est encore léger face à d’autres concurrents, surtout si on a une utilisation intensive, comme utiliser le GPS ou encore le mode Always-on. Il faudra compter une heure pour la recharger.

Avec quelques nouveautés

Le suivi sur cette itération est bien maîtrisé. La Series 8 tire avantage de watchOS 9 pour être toujours aussi efficace sur le suivi des activités sportives. Elle est bardée de capteurs : un gyroscope, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. Un compagnon idéal durant vos sessions sportives, que vous ayez opté pour du vélo, de la marche, du yoga ou même de la natation (la montre est d’ailleurs toujours étanche jusqu’à 50 m). Et lors de notre test, le GPS s’est montré particulièrement précis.

Les véritables nouveautés se situent au niveau des capteurs, dont un capteur de température qui permet de suivre le cycle menstruel. Cette version est ainsi en mesure d’indiquer l’arrivée de la période d’ovulation. Elle aussi capable de détecter les accidents de voiture. Cette fonction va simplement automatiquement appeler les secours sans que l’utilisateur ait besoin de faire une action. Pour cela, Apple a mis à jour le gyroscope et l’accéléromètre de ses appareils afin d’avoir des mesures plus précises et éviter les fausses alertes.

Elle reste une très bonne alliée pour garder un œil sur votre santé avec la présence du cardiofréquencemètre, du capteur SpO2 pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et l’ECG

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez notre test complet sur l’Apple Watch Series 8.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23h59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

