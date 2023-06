Un TV 4K Samsung de 55 pouces à moins de 400 € ? C’est possible avec les soldes d’été

Les soldes d'été sont enfin arrivées, c'est donc le moment de profiter d'une flopée de promotions sur le marché de la high-tech et de remplacer vos appareils agonisants. Vous pouvez enfin vous offrir un TV 4K pour trois fois moins cher que ce que l'on trouve d'ordinaire sur le marché, comme cette dalle Samsung de 55 pouces disponible à 399 euros au lieu de 549,99 euros chez Rue du Commerce.

Depuis quelques années, Samsung commercialise une gamme de TV baptisée « Crystal UHD », mais rien de particulier ne se cache derrière ce joli nom, ni technologie exclusive ni fonctionnalité premium. Les Samsung Crystal UHD sont des TV LED tout ce qu’il y a de plus banal mais qui vous font profiter d’une belle qualité d’image en 4K UHD assortie avec les traitements vidéo basiques. C’est une entrée de gamme qui vaut le coup avec cette réduction de 150 euros grâce aux soldes d’été.

Le Samsung 55CU7175U en quelques points

Un écran LED de 55 pouces en définition 4K

La prise en charge des traitements HDR

Le logiciel TizenOS pour le côté SmartTV

Au lieu de 549,99 euros habituellement, le Samsung 55CU7175U est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Rue du Commerce.

C’est clair comme du cristal

Ni QLED ni OLED sur ce TV Samsung Crystal UHD de 55 pouces, seulement un rétroéclairage LED basique mais plus économe en énergie. Ce qui ne vous empêche pas de profiter d’une image à couper le souffle avec sa définition en 4K UHD (3840 x 2160 Hz) et son Crystal Processor 4K qui upscale tous les flux vidéo entrants vers cette définition. Pour regarder un film, une série ou un match de rugby, vous serez servi. Un usage gaming est également possible mais pas en 4K 120 FPS, la faute au taux de rafraîchissement qui ne va pas au-delà de 60 Hz.

Afin de sublimer l’image et de vous immerger encore plus dans votre contenu, le Samsung 55CU7175U prend en charge plusieurs traitement HDR (High Dynamic Range) tels que le HDR10, le HDR10+ et le HDR HLG. Cette technologie étend la plage de luminosité de votre image afin de vous donner une image plus détaillée, plus contrastée et aux couleurs plus riches. Pour la partie audio, on trouve deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun et compatibles avec Dolby Audio et Dolby Digital Plus.

L’écosystème Samsung pour profiter au mieux de vos contenus préférés

Pour la partie Smart TV, le Samsung 55CU7175U tourne avec le logiciel maison du constructeur sud-coréen : TizenOS. Vous avez la possibilité d’accéder directement à certaines plateformes de SVOD et applications telles que Netflix, YouTube, Samsung TV Plus, Amazon Prime Video, etc… Qui dit Tizen dit que ce TV est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, au cas où vous trouvez la navigation par télécommande terriblement fastidieuse.

Enfin, ce TV est compatible avec plusieurs fonctionnalités maison de Samsung pour faciliter votre utilisation et sublimer votre expérience. Vous avez par exemple la compatibilité avec l’application SmartThings, cela vous permet de contrôler votre TV à la voix ou depuis votre smartphone. Il y a également la technologie Q-Symphony pour améliorer l’immersion sonore et qui synchronise parfaitement le son des haut-parleurs avec celui d’une barre de son Samsung de la série Q.

